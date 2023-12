A 98.ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre de São Paulo, no Brasil, teve este domingo vencedores quenianos, Timothy Kiplagat Ronoh e a bicampeã Catherine Reline, em pódios com cinco compatriotas e apenas bronze etíope no feminino.

Timothy Kiplagat Ronoh, 30 anos, que assegurou o 17.º êxito para o seu país, cumpriu os 15 quilómetros da competição em 44.52 minutos, deixando os compatriotas Emmanuel Bor e Reuben Longoshiwa a 36 e 52 segundos, respetivamente.

O sétimo triunfo consecutivo do Quénia nas mulheres e o 18.º no historial foi conseguido por Catherine Reline, de apenas 21 anos, que repetiu o êxito de 2022 ao impor-se em 49.54 minutos.

Catherine revelou grande supremacia e superiorizou-se à compatriota Sheila Chelangat por 1.39 minutos e à etíope Wude Ayalew Yimer, segunda em 2022, por 1.52.

A 98.ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre de São Paulo contou com um recorde de cerca de 35.000 participantes.

No historial da competição, o Brasil é segundo com 11 títulos masculinos, enquanto nas mulheres Portugal é segundo, com sete, e o Brasil terceiro com cinco.