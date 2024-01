A economia alemã é poderosa e tem na indústria automóvel uma das suas actividades mais importantes, juntamente com a produção de máquinas, químicos e equipamentos electrónicos. Até aqui, em termos de produção, os germânicos têm dominado historicamente entre as marcas generalistas (com a VW) e entre os fabricantes de luxo (com a Audi, BMW, Mercedes e Porsche). Mas, com a chegada dos veículos eléctricos, o estatuto da maior fábrica para carros a bateria passou a pertencer a uma marca norte-americana.

Localizada a 35 km de Berlim, a Gigafactory da Tesla comemorou o seu primeiro aniversário de laboração em Dezembro de 2023, com uma produção média de 5000 Model Y por semana, o que equivale a um pouco acima de 260.000 unidades por ano. A marca norte-americana assinalou o momento com uma publicação na rede social X, sendo que o objectivo é continuar a crescer. Tanto mais que está previsto duplicar esta capacidade de construção para 500.000 veículos com a chegada de um novo modelo.

It's a wrap: Thank you Team Giga Berlin for a great 2023.

We are Giga – the future pic.twitter.com/mIYlgP6sQH — Tesla Manufacturing (@gigafactories) December 28, 2023

Mas mesmo com as actuais 260.000 unidades/ano, a Giga Berlim é a maior fábrica de veículos eléctricos na Alemanha. Curiosamente, isto apenas acontece porque Zwickau, a primeira fábrica que o Grupo Volkswagen adaptou para a produção de veículos eléctricos a bateria, fruto de um investimento de 1,2 mil milhões de euros, não está a utilizar todo o seu potencial, que aponta para 330.000 unidades/ano.

Fabricando os VW ID.3, ID.4 e ID.5, além dos Audi Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback e Cupra Born, Zwickau nunca se aproximou do limite máximo de produção, tendo atingido 218.000 unidades em 2022 e prevendo 230.000 em 2023. Mas o ritmo de fabricação não deverá aumentar tão depressa, uma vez que dos 10.700 empregados, cerca de 270 já viram os contratos não renovados, com a Volkswagen AG a anunciar a redução de três para apenas dois os turnos de trabalho, com consequências óbvias para o número de unidades produzidas.

O número de veículos fabricados em Zwickau não aumenta devido às dificuldades em escoar a produção, o que também se reflecte na outra fábrica para eléctricos que o Grupo VW possui em Emden, no norte da Alemanha, a qual está 30% abaixo da produção por corte de um dos turnos, com o motivo do reduzido volume de vendas a dever-se, em parte, aos preços elevados.

Zwickau e Emden continuam a ser as únicas fábricas de construtores alemães dedicadas exclusivamente à produção de veículos eléctricos, uma vez que tanto a BMW como a Mercedes produzem eléctricos sobre plataformas concebidas para modelos com motores a combustão, adaptadas para a presença de baterias. Isto permite que sejam fabricados nas mesmas linhas de produção dos veículos com motores a gasolina ou a gasóleo, trocando assim a redução do investimento por uma menor eficiência.