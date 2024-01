O tempo médio de espera para doentes urgentes ultrapassava, às 18h00 desta quinta-feira, as 11 horas no hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), com uma lista de espera de 48 pessoas.

Segundo os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no hospital Beatriz Ângelo, em Loures, o tempo de espera ultrapassava as oito horas, com 52 doentes a aguardar atendimento.

Os dados referem-se ao tempo médio de espera para atendimento nas últimas duas horas e o número de doentes apresentado é o das pessoas que se encontram atualmente a aguardar atendimento, após triagem.

Na lista dos hospitais com mais tempo de espera às 18h00 estava também o hospital de Santa Maria, em Lisboa, com quase seis horas de espera (05h46) e 42 pessoas à espera.

O tempo de espera era de cinco horas no hospital de Cascais e de mais de três horas em Vila Franca de Xira e no hospital de São José, em Lisboa.

Dos maiores hospitais da região de Lisboa, o Garcia de Orta, em Almada, tinha um tempo de espera inferior a duas horas e no hospital de São Francisco Xavier a espera era de cerca de três horas.

Na região do Porto os tempos de espera eram substancialmente inferiores, com Santo António a ter uma hora e 30 minutos de espera e São João a pouco ultrapassar uma hora de espera, com 13 pessoas a aguardar atendimento.

O hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, tinha um tempo médio de espera de duas horas e meia, e em Gaia a espera não chegava a duas horas.