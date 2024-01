A mortalidade em Portugal tem vindo vindo a aumentar de forma acentuada nos últimos dias e, na terça-feira, dia 2, atingiu mesmo o valor mais alto em quase três anos, desde fevereiro de 2021, quando o país ainda sentia os efeitos de um inverno marcado pela pandemia de Covid-19. No dia 2 de janeiro de 2024, morreram 514 pessoas em Portugal, o valor mais alto desde o dia 9 de fevereiro de 2021, quando morreram 519 pessoas, de acordo com os dados do Portal de Vigilância da Mortalidade da Direção Geral da Saúde, consultados pelo Observador.

Segundo a DGS, há dez dias — desde 24 de dezembro — que Portugal regista uma mortalidade acima do normal. Se analisarmos a mortalidade registada entre 25 e 31 de dezembro de 2023 (nos últimos últimos sete dias do ano), é visível o aumento em relação aos anos anteriores.

Neste período, foram registados 3.298 óbitos em Portugal (uma média de 471 por dia). Nos últimos sete dias de 2022, perderam a vida 2.641 pessoas (cerca de 377 por dia). Ou seja, no espaço de um ano, a mortalidade aumentou 25%. Já em relação a 2021, o aumento foi ainda mais acentuado: quase 30%.

