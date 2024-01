Nevou pela primeira vez em 2024 em Portugal. O primeiro nevão do ano aconteceu na noite desta quinta-feira, na Serra da Estrela, na região Centro, e na Serra do Larouco, em Montalegre, e as imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Na conta Meteorologia, na rede social X, foram partilhadas imagens da Torre, na Serra da Estrela, e um aviso quanto ao perigo do vento. “Apesar de as estradas estarem abertas, muita precaução”, alerta-se.

É este o cenário na Torre (Serra da Estrela) neste momento. Neve, sol, mas muito vento. Apesar de as estradas estarem abertas, muita precaução ⚠️ Vídeo do @meteoestrela pic.twitter.com/eTHukQdiPp — meteorologia (@meteorologia) January 5, 2024

Montalegre também foi palco de um forte nevão, como confirmam mais imagens partilhadas na mesma rede social.

Padornelos, Montalegre ????

????Miguel Teixeira via WhatsApp pic.twitter.com/7y2dTpz6xL — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) January 4, 2024

Primeiros flocos (finalmente) da temporada em Codeçoso, Montalegre, há instantes.

????Isaque Madeira pic.twitter.com/fz2pxDkVxA — Márcio Santos – Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) January 4, 2024

Portugal enfrenta uma massa de ar polar marítimo e, como tal, as temperaturas vão baixar, podendo registar-se temperaturas negativas em várias regiões. “Vamos sofrer, em Portugal continental, uma descida gradual dos valores, principalmente das mínimas que, nas regiões do Interior Norte e Centro deverão rondar os dois graus negativos, quatro graus negativos no Nordeste Transmontano e alguns locais da Beira Alta, e zero, um e dois graus positivos a chegar muito perto do Litoral Norte”, revelou uma especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) à Rádio Renascença.

Veja as imagens do nevão na fotogaleria que acompanha este texto.