Talvez o devesse ter designado como um dos livros do ano 2023, porque me parece — agora que o li e estudei — que a excelência deste Porto: Lojas de Outrora e de Agora dificilmente será suplantada, nos próximos anos, por qualquer outro inventário do comércio da cidade, ao mesmo tempo que deixa para trás Lojas de Tradição do Porto de Luís Manuel Vasconcelos e Carlos I. Medeiros, de 1993, os dois álbuns de Luís Aguiar Branco também publicados pela Afrontamento em 2009-10 (sem dúvida, um ótimo inventário de arquitetura com contexto histórico, mas na verdade sem pessoas dentro) e, ainda, Lojas do Porto: História e Identidade, com textos de Ricardo Valente e Helder Pacheco, feito há apenas seis anos (e pequeno catálogo duma exposição na Casa do Infante dedicada, em 2017, ao programa municipal Porto de Tradição, criado no ano anterior e correspondente ao lisboeta Lojas com História, de tão pouco efeito).

O livro tem uma elegância gráfica raras vezes alcançada por esta casa editorial (e não só…), para mais um design sem outro crédito autoral que o do departamento gráfico da Afrontamento, e as autoras Isabel Gomes e Rita Magalhães, nascidas em 1976 e 1974, assumem também o testemunho de uma nova geração e uma voz menos canónica ou oficiosa no que à história da cidade do Porto diz respeito — e bem sabemos quanto domínios de décadas ali pesam como granito.

Traz, portanto, também um cunho de renovação, que faz bem. Desde logo, não passa despercebida a quase ousadia de colocar na contracapa deste álbum cartonado um registo fotográfico da modesta, confusa, vivida oficina da Escovaria de Belomonte, de António da Silva (pp. 250-53), em contraponto à elegante fachada arte nova de Machado Joalheiro, na Rua 31 de Janeiro (pp. 218-23), que ocupa a capa e foi vezes sem conta vista no mais variado tipo de publicações. Essa afirmação distintiva do popular (e crente) numa cidade tradicionalmente vista como de artífices e comerciantes de elite e desde finais do século XIX ponta avançada duma indústria antiga de prestígio e dum retalho para burgueses e aristocratas abonados, só tem precedente no livro de Helder Pacheco Ó Meu Santo Protector: Santo António nas Lojas do Porto (Campo das Letras, 1999, 329 pp.) — ainda que não registado na bibliografia —, que é um levantamento dos altares, capelas e estatuetas do padroeiro no pequeno comércio urbano de tascos, adegas, mercearias, talhos, sapatarias, lojas de fazendas, drogarias, cordoarias, tanoarias, etc., cujos máximos expoentes são as suas capelas, velhas e bastante toscas por sinal, que o autor encontrou na mercearia de Maria Alice Lopes Ribeiro, à Rua das Antas, 62, e na de José Augusto Pereira, à Rua de Sobreiras, 566. Também Porto: Lojas de Outrora e de Agora dá atenção a essas pequenas lojas de bairro que hoje resistem à proliferação de centros comerciais, e têm por detrás dos balcões rostos sorridentes, conhecidos desde há muitos anos. É o caso de A Sementeira, na Rua Mouzinho da Silveira, 178 (pp. 264-67), da Casa das Velas de L. M. & Rocha, na Rua da Assunção, 43 (pp. 284-87), e da Sala Soleiro, na Rua Chã, 104-8 (pp. 214-17), cuja história — tantas vezes familiar, com alguma transgeracionalidade ainda possível — repercute sem dúvida uma personalidade urbana forte, que faz do comércio especializado uma forma de conservadorismo tão boa como qualquer outra.

