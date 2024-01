A primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, venceu as eleições realizadas este domingo, proclamou a Comissão Eleitoral Nacional, confirmando as primeiras projeções da imprensa.

O partido de Hasina, a Liga Awami, e os seus aliados conquistaram pelo menos 60% dos lugares no parlamento, depois de terem sido anunciados os resultados para 225 dos 300 lugares, segundo a Somoy TV, o maior canal de televisão privado do país.

Com esta vitória, Sheikh Hasina, que está no poder desde 2009, ganha um quinto mandato em eleições que foram boicotadas pela principal formação da oposição, o Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP, na sigla em inglês).