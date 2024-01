Terá muito menos pompa do que a coroação de Carlos III, mas nem por isso escassez de etapas. A anunciada abdicação do trono da Rainha Margarida é formalizada este domingo, com a passagem de testemunho a Frederik X, e o conjunto de atos públicos não se esgota a 14 de janeiro, dia em que a ainda soberana cumpre 52 anos de reinado. O programa da proclamação do novo monarca estende-se à segunda-feira, dia 15, e será concluída domingo, 21 de janeiro, com uma cerimónia religiosa que marca a reunião da família real e o arranque desta nova era na Dinamarca. Quanto aos detalhes do calendário, foram esta semana adiantados pelo site oficial do palácio.

Domingo, 14 Janeiro

É pelas 13h35 locais (menos uma em Portugal continental) que o casal de novos reis, Frederik e Mary, parte de carruagem de Amalienborg, a residência oficial da família real dinamarquesa. Os até aqui príncipes herdeiros far-se-ão acompanhar pelo filho mais velho, e agora novo herdeiro do trono, com a reorganização da linha de sucessão. Christian, que cumpriu 18 anos em 2023, segue assim com os pais por uma rota que inclui passagens por Frederiksgade, Bredgade, Kongens Nytorv, Holmens Canal, e que tem como destino final o Prince Jørgen’s Courtyard. É esta a morada do palácio de Christiansborg, também conhecido como “Borgen”, sede do Parlamento dinamarquês.

Dois minutos depois, será a vez da Rainha Margarida rumar ao mesmo destino e seguindo idêntico itinerário. A monarca sairá do palácio Christian IX, em Amalienborg, para Christiansborg, escoltada pelo Regimento de Guarda Hussardo, um dos dois regimentos no Exército dinamarquês, e viajará a bordo da carruagem “Bodas de Ouro”. Construída ao longo de nove meses em 1891-92 pelo construtor F.C. Schulz, em Copenhaga, foi um presente de mestres artesãos para o aniversário dos 50 anos de casamento do Rei Christian IX e da Rainha Louise, em 26 de maio de 1892.

Pelas 14h00 (menos uma hora em Portugal continental), o conselho de Estado reúne-se em Christiansborg para a cerimónia de abdicação e sucessão do trono. Assistem Margarida, Frederik e o príncipe herdeiro.

Espera-se que o momento seja breve, marcado pela assinatura da declaração, já que apenas 15 minutos depois a Rainha Margarida regressará a Amalienborg, agora num carro. Pouco depois, os novos Reis, Frederik e Mary Donaldson serão os anfitriões de uma receção para convidados.

Pelas 15h00 (menos uma em Portugal continental), e depois de uma passagem dos monarcas pela varanda do palácio de Christiansborg, a primeira-ministra Mette Frederiksen proclamará a ascensão de Frederik X ao trono, a que se seguirá uma intervenção do novo Rei e três salvas de 27 tiros disparados da base naval de Holmen, Copenhaga.

Após a proclamação, pelas 15h10 (uma hora a menos em Portugal continental), o estandarte real é arriado no palácio Christian IX e içado no palácio de Frederik VIII, em Amalienborg. É para lá que seguirão, cerca de 20 minutos depois, os novos Reis, numa carruagem que os levará, escoltados, de Christiansborg a Amalienborg. O programa de domingo é concluído com a transferência de cores reais entre palácios, por volta das 17h00.

Segunda-feira, 15 de janeiro

A manhã será marcada por uma receção a partir das 10h00 locais no Parlamento dinamarquês. A família real participará desta momento no hemiciclo, que contará com a intervenção do respetivo presidente, e ainda da primeira-ministra Mette Frederiksen.

Domingo, 21 de janeiro