A ministra da Segurança Social foi confrontada, esta terça-feira, com os emails que lhe terão sido enviados pela anterior gestão da Santa Casa a informar dos investimentos da Santa Casa Global, a empresa criada para iniciar o negócio de internacionalização da instituição. Mas Ana Mendes Godinho reitera que não lhe foi fornecida informação “concreta” das operações realizadas nem dos montantes aplicados. A auditoria externa foi novamente adiada, desta vez para o final de janeiro.

No Parlamento a responder às perguntas dos deputados, Mendes Godinho voltou a dizer que aprovou a autorização inicial de constituição da sociedade, mas reiterou que não deu aval aos restantes investimentos. Confirmou que, a 14 de junho de 2021, recebeu um email do então provedor Edmundo Martinho, em que este “dava nota de terem iniciado um processo de identificação das diferentes oportunidades de negócio” e da seleção dos parceiros, garantindo os “pressupostos definidos” no despacho de Ana Mendes Godinho, em que a ministra pedia, entre outros requisitos, que fosse assegurada a idoneidade dos parceiros.

