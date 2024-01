Familiares e amigos da mulher de 73 anos que padece da doença de Alzheimer e que se encontra desaparecida desde 12 de dezembro promovem na quinta-feira uma vigília silenciosa para sensibilizar para o tema do desaparecimento.

A vigília, inicialmente marcada junto da Quinta de Santo António, no Restelo, perto do Hospital São Francisco Xavier, vai ser realizada em frente à Assembleia da República, pelas 18h30, disse à agência Lusa, através de uma nota, uma amiga da família.

Uma mulher de 73 anos está desaparecida desde 12 de dezembro do ano passado depois de ter saído, pelo próprio pé, do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Para sensibilizar para o tema do desaparecimento de pessoas com demência, familiares e amigos lançaram uma petição pública, e lembram que a mulher desaparecida “poderia ser qualquer um dos nossos pais ou avós”.

Pelas 12h00 desta quarta-feira já tinham assinado a petição, que visa “melhorar a prevenção e a resposta ao desaparecimento de pessoas com demência”, 1.979 pessoas.

Entre outros, a petição pede ao Governo e à Assembleia da República uma alteração da lei 15/2014 [que consolida a matéria de direitos e deveres do utente dos serviços de saúde], nomeadamente através da adição de um regime normativo sancionatório em caso de incumprimento do direito de acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e dependência, nomeadamente com demência.

Em 15 de dezembro, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à agência Lusa que tinha sido feita uma “participação de desaparecimento” no dia em que a senhora desapareceu, tendo encetado diligencias para a encontrar.

Fonte da PSP adiantou esta quarta-feira haver “movimentações no processo”, sem no entanto especificar pormenores, apenas que há “diligências” para o caso da senhora desaparecida em dezembro.

Nas redes sociais continua a ser difundida uma mensagem de apelo para o desaparecimento da senhora de 73 anos, referindo que na altura vestia ‘leggings’ pretas, camisola de malha azul escura e chinelos do hospital”.