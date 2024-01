Sanjo

Rua do Norte 16, 1200-286 Lisboa. Tel.: 210 171 497. Abre de segunda-feira a sábado, das 11h às 19h.

Foi na reta final de 2023, ano em que assinalou 90 anos de existência, que a Sanjo se estreou em formato físico com a abertura da sua primeira loja no número 16 da Rua do Norte, no coração do Bairro Alto. Em colaboração com a Sky Walker (SKWR), que fica mesmo ao lado, com porta de entrada no número 12, a marca portuguesa desenvolveu uma decoração de interiores com layout monocromático de “inspiração alfacinha”, como explicam os responsáveis numa nota de imprensa. “Baseámo-nos no diálogo permanente entre o azul do céu e as ruas carregadas de personalidade do Bairro Alto”, refere o diretor-criativo da Sanjo, Vítor Costa. A linguagem é industrial e fresca, a roupa e o calçado estão por lá nas linhas icónicas que conquistaram a nação.

Poeira

Rua Garcia de Orta 71, AB, 1200-678 Lisboa. Tel.: 213 954 229. Abre de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h.

“A minha cabeça está sempre com ideias novas, estou sempre a criar coisas”, explica Mónica Penaguião, designer de interiores celebrada por cá e também lá por fora, a propósito das duas novidades que apresentou no passado mês de novembro, altura em que a Poeira ganhou uma nova loja física e se estreou no online, onde se estende para dar resposta à clientela internacional. Já o novo espaço com mobiliário, peças decorativas, cerâmicas e artigos de mesa tem morada nas galerias do Lapa 71, com montras cheias de luz e bom gosto, e peças que chegam dos quatro cantos do mundo. A estas, junta-se ainda um showroom que permite a quem por lá passa escolher materiais e criar designs personalizados de mãos dadas com a criadora.

The North Face

Centro Colombo — Av. Lusíada, 1500-392 Lisboa. Abre todos os dias, das 10h à meia-noite.

Mesmo a tempo das idas à neve, a The North Face instalou-se no maior centro comercial do país na primeira semana de 2024. A nova empreitada do Grupo Brodheim no Centro Colombo é um espaço com mais de 100 metros quadrados de área de venda, com roupa, calçado, acessórios e equipamento técnico para praticar vários desportos, do ski às caminhadas, para elas, para eles e para os mais pequenos. Fica no piso 2 do centro comercial, junto aos cinemas.

Benamôr

Oeiras Parque — Av. António Bernardo Cabral de Macedo, 2770-219 Oeiras / Vasco da Gama — Av. Dom João II, 1990-094 Lisboa.

Inspirada na gama Jacarandá, a nova Benamôr do Vasco da Gama é um cantinho cuidadosamente projetado para prestar tributo à riqueza botânica portuguesa e à árvore que, durante a primavera, pinta Lisboa em tons de lilás. Do outro lado da cidade, já no concelho de Oeiras, a marca portuguesa inaugurou uma loja com um ambiente mais celestial e um design inspirado na gama Gordíssimo. São, respetivamente, as 6.ª e 7.ª aberturas da marca de cosmética nacional, que também tem lojas no Campo das Cebolas, Príncipe Real, LxFactory, Amoreiras e Colombo, em Lisboa, e na Rua das Flores, no Porto.

Nude Project

Rua Áurea, 1100-060 Lisboa. Abre de segunda-feira a sábado, das 11h30 às 20h30, e domingos, das 15h às 19h.

A marca espanhola está a crescer rápido e Portugal é o segundo maior mercado onde está presente. Não é de estranhar, assim sendo, que a Nude Project tenha escolhido Lisboa para abrir a sua segunda loja internacional, depois de uma bem-sucedida pop-up no Porto. Este que é o nono espaço da Nude Project instalou-se em finais de dezembro na Rua Áurea, com uma área de venda de 145 metros quadrados. “A cultura e as tradições portuguesas são muito semelhantes às espanholas, pelo que consideramos que a marca pode adaptar-se perfeitamente ao público português”, refere em nota de imprensa Bruno Casanovas, cofundador e co-CEO da marca criada há 5 anos com uma estética urbana, conhecida, particularmente, pelas sweatshirts descontraídas, 100% de algodão.

Hoff

NorteShopping — Rua Sara Afonso, 4460-841 Sra. da Hora. Abre todos os dias, das 10h às 23h.

E seguimos firmes com nuestros hermanos. Depois de uma estreia no Amoreiras Shopping Center, em setembro passado, a segunda loja da Hoff em Portugal escolheu o piso 2 NorteShopping para reunir as suas propostas de calçado, vestuário e acessórios. Os bestsellers da marca espanhola incluem botas, botins, sabrinas, carteiras e uma coleção de casacos para os dias frios, num conceito que vive no cruzamento entre a moda e o conforto. No mercado espanhol, a Hoff já contava com 16 lojas quando se estreou internacionalmente com a abertura de um espaço em Paris, no início do verão passado. Ao longo dos meses que se seguiram, chegou também a Londres, a Israel (em Tel Aviv e Haifa) e ao México (Monterrey e Santa Fé), estando, nestes dois últimos mercados, a funcionar em formato de franchising.

Color Square

Campo Pequeno 20, 1000-079 Lisboa. Abre de segunda-feira a sábado, das 10h30 às 19h.

Primeiro veio a curadoria de livros infantis, depois uma marca de roupa e agora a primeira loja. Pé ante pé, a Color Square tem vindo a traçar o seu caminho, mas o destino já era claro: “Desde o início, sempre tivemos o sonho de ter uma loja física”, confessam as fundadoras Teresa e Inês Figueiredo, mãe e filha. O sonho materializou-se no número 20 da praça do Campo Pequeno, com uma localização oportuna — fica à frente do parque infantil. Com um conceito que quer puxar os clientes de volta para o comércio local, escolheram um espaço com bons acessos de transportes públicos e ciclovias por perto. Os móveis de pedra e madeira expõem a roupa infantil da marca própria homónima e uma seleção cuidadosa de brinquedos, arts & crafts, livros, jogos e acessórios. Há provadores para a roupa e brinquedos espalhados, para os miúdos brincarem à vontade.

Lego

NorteShopping — Rua Sara Afonso, 4460-841 Sra. da Hora. Abre todos os dias, das 10h às 23h.

Uma francesinha formada por blocos de Lego. É preciso mais? Pronto, também há um castelo da Disney e uma Torre Eiffel. A celebrada marca dinamarquesa Lego chegou ao piso 0 do NorteShopping em finais de 2023, com 157 metros quadrados cheios de cor e cantos para explorar. Na zona Pick a Brick Wall, os clientes podem comprar peças avulso; na torre Build a Minifigure, por outro lado, podem personalizar figuras desde a cabeça aos pés, incluindo cabelos, chapéus, troncos e acessórios. Quem preferir levar as atividades para casa, vai encontrar por lá um sem fim de propostas, como a Horta Biológica (44,90 euros), a cidade de Rivendell de “O Senhor dos Anéis” (499,99 euros) ou o Bouquet de Flores Silvestres (59,99 euros).

Omnia

GuimarãeShopping — Alameda Dr. Mariano Felgueiras, 4835-075 Guimarães Abre todos os dias, das 10h às 23h.

Mais uma estreia. A primeira loja própria da Omnia escolheu Guimarães para receber os seus clientes, depois de mais de uma década em que se deu a conhecer através da loja online. Conhecida pelas medalhas com contornos toscos, a marca portuguesa de joalharia também produz colares, brincos, pulseiras, anéis e pendentes, com coleções que se estendem a vários universos e estilos, como a Boho, Love, Family, Cosmos, Essentials e Colours. Ao espaço de 33 metros quadrados no GuimarãeShopping seguem-se mais duas aberturas: em Almada e no Porto.

Bang & Olufsen

Avenida 25 de Abril 970, r/c direito, 2750-512 Cascais. Tel.: 214 834 652. Abre de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h.

Música, luxo e conforto coabitam na nova loja em formato de casa da Bang & Olufsen, que está na Avenida 25 de Abril, em Cascais, desde finais de novembro. Representante oficial dos equipamentos de áudio e vídeo da marca dinamarquesa, os clientes podem encontrar por lá um ponto de vendas e de assistência técnica, com vários outros serviços preparados para transformar a casa num verdadeiro oásis audiovisual. Há apoio para sistemas de tratamento acústico, otimização de conectividade dos aparelhos, domótica (que inclui soluções para a casa com controlo inteligente) e a possibilidade de encomendar projetos residenciais de experiência cinematográfica, para poder ir ao cinema sem sair de casa.

Mango

CascaiShopping — Estrada Nacional 9, 2645-543 Alcabideche. Abre todos os dias, das 10h às 23h.

Ocupando uns espaçosos (quase) 600 metros quadrados, a nova Mango do CascaiShopping chega com o conceito “New Med”, inspirado na cultura do Mediterrâneo e acompanhado por uma decoração que cruza materiais autênticos da região com elementos em madeira e pedra. A atmosfera em tons quentes é mais clean e iluminada, e a experiência de compra conta com algumas novidades, destacando-se a zona de Click & Collect, para recolher e devolver encomendas feitas online.

Cosentino City Lisboa

Tivoli Forum — Avenida da Liberdade 180, 1250-142 Lisboa. Tel.: 211 246 406. Abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

Rede global de centros de design de interiores, a Cosentino City chegou a Lisboa em dezembro, ocupando cerca de 365 metros quadrados no Tivoli Forum, em plena Avenida da Liberdade. Representante das marcas como a Silestone, Dekton e Sensa by Consentino, o espaço abre-se em formato de showroom a arquitetos, designers e clientes, para conhecerem os produtos ou projetarem divisões da casa, da cozinha à casa de banho. Já a agenda de eventos e palestras (com entrada livre) pode ser espreitada no site oficial.

Vans

Centro Colombo — Av. Lusíada, 1500-392 Lisboa. Abre todos os dias, das 10h à meia-noite.

Também no Colombo (tal como a The North Face) e também no piso 2 do centro comercial, junto aos cinemas, a Vans entrou este mês com o conceito 3.0 que, de acordo com os responsáveis, se destaca por permitir ver de fora a oferta completa. É o terceiro espaço da marca norte-americana em Portugal e, sem desiludir, tem uma área totalmente dedicada ao skateboarding, modalidade que está bem cimentada na sua história e ADN. Além disso, não faltam opções de calçado para homens, mulheres e crianças, vestuário e acessórios da gama Off The Wall.

Bahú Kids

Rua Tomás da Anunciação 31A 1350-322 Lisboa. Tel.: 218 070 549. Abre de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h.

Com uma caminhada de quatro minutos, passando pelo Jardim da Parada, faz-se o percurso completo entre a Bahú, no número 1C da Rua Almeida e Sousa, e a irmã mais nova, Bahú Kids, que está desde finais de novembro no número 31 da Rua Tomás da Anunciação, em Campo de Ourique. Na primeira, continuam reunidas as peças de decoração e mobiliário que levaram as irmãs Teresa e Margarida Estrela a abrir uma loja em finais de 2020, depois de o projeto sobreviver aos atrasos e intempéries da pandemia. Agora, a Bahú Kids nasce como um novo capítulo nesta história, onde se reúnem artigos de bebé e criança de marcas nacionais e internacionais, decoração, mobiliário, livros, brinquedos e acessórios, tudo a pensar nos miúdos, com as mesmas linhas naturais e harmoniosas que guiam o projeto desde os seus primórdios.