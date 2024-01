Não é propriamente um ponto de chegada mas sim um local de passagem num trajeto desenhado há muito por André Villas-Boas (e a equipa com quem tem trabalhado) que tem como objetivo chegar à presidência do FC Porto: depois de várias semanas em que foi confirmando a possibilidade de avançar à liderança dos azuis e brancos no próximo sufrágio eleitoral dos dragões, o antigo treinador vai anunciar de forma oficial a sua candidatura na próxima semana, depois do encontro na Primeira Liga frente ao Sp. Braga.

Com o mote “Só há um Porto”, o momento está marcado para a próxima quarta-feira, dia 17, na Alfândega do Porto. Ainda não são conhecidos mais detalhes sobre o que será revelado pelo ex-técnico dos azuis e brancos mas tudo indica que, de forma oficial ou “oficiosa”, comecem a ser conhecidos alguns dos nomes que vão acompanhar André Villas-Boas nas listas aos órgãos sociais. Angelino Ferreira, antigo administrador da SAD que saiu em 2014 (altura em que entrou Fernando Gomes), tem sido uma das figuras apontadas.

Em atualização