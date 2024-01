A taxa de inflação homóloga em dezembro desacelerou para 1,4%, confirmou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). É menos uma décima de ponto percentual face à taxa de inflação que tinha sido registada em novembro. Já a taxa de inflação anual ficou nos 4,3%, de acordo com os dados definitivos divulgados esta quinta-feira, também uma desaceleração face à variação anual dos preços de 5% que se tinha calculado no mês anterior.

“A desaceleração do Índice de Preços no Consumidor (IPC) verificou-se na maioria das categorias de produtos, refletindo o efeito base associado ao aumento de preços em 2022, a diminuição dos preços dos bens energéticos e a isenção do IVA aplicada a alguns bens alimentares essenciais a partir de maio”, diz o INE. No conjunto do ano de 2022 a taxa de inflação tinha sido de 7,8%.

O INE salienta, porém, que a chamada inflação subjacente – que exclui o impacto da energia e dos alimentos não-transformados – baixou apenas de 5,6% em 2022 para 5% em 2022. Este é um indicador que reflete melhor a trajetória dos preços e as pressões inflacionistas na economia, já que é expurgado de itens mais voláteis.

Em 2023, observou-se um decréscimo na variação média anual dos preços dos bens e um ligeiro aumento nos serviços, tendo os preços dos bens aumentado 4,1% (10,2% em 2022) enquanto a taxa de variação média dos preços dos serviços foi 4,6% (4,3% no ano anterior)”, afirma o INE.

Na variação mensal, entre dezembro e novembro, a taxa de inflação foi ainda mais negativa do que no mês anterior (novembro face a outubro). O índice registou uma taxa de variação mensal de -0,4% (-0,3% no mês anterior), afirma o INE, explicando que “a classe com maior contributo positivo para a taxa de variação mensal do índice total foi a do Lazer, recreação e cultura“, que contrariam a tendência e subiram 0,3%. Do outro lado desta equação, caíram mais do que a média os preços do vestuário e calçado (-2,3%), os bens alimentares e bebidas não alcoólicas (-0,6%) e restaurantes e hotéis (-1,3%).

O INE acrescenta, ainda, que a taxa de inflação harmonizada para comparação europeia baixou para 1,9%. “De acordo com a informação disponível relativamente a dezembro de 2023, e tendo como referência a estimativa do Eurostat, a taxa de variação homóloga do IHPC português foi inferior em 1,0 p.p. à da área do Euro (em novembro, esta diferença foi de 0,2 p.p.)”, conclui o INE.