David Fonseca, João Só, Miguel Araújo e Rita Guerra são os nomes escolhidos para animar a edição de 2024 dos Concertos de Primavera de Anadia, que terão lugar entre março e maio, revelou esta sexta-feira a Câmara Municipal.

A abertura do ciclo de espetáculos musicais, a decorrer no Cineteatro de Anadia, caberá ao cantor e compositor David Fonseca, na noite de 22 de março.

David Fonseca regressa aos teatros para uma viagem pelos seus 25 anos de carreira, com “um espetáculo que cruza música, performance e cinema e onde as histórias se revelam através de imagens, palavras e momentos multimédia”.

“O artista leva-nos aos momentos privados de criação de cada um dos seus sucessos, desde as primeiras canções com os ‘Silence 4’ até às mais recentes na sua carreira a solo, abrindo a porta do seu universo pessoal, como nunca antes visto em 25 anos de carreira”, destaca, em comunicado de imprensa, a autarquia de Anadia, promotora do evento.

Para dia 19 de abril está agendado o concerto de João Só, que faz questão de cantar e de compor em português.

O espetáculo terá como convidado Miguel Araújo, o músico que ficou conhecido como integrante da banda “Os Azeitonas”.

O ciclo de espetáculos musicais encerra a 24 de maio, com a cantora e compositora Rita Guerra, que conta com mais de 30 anos de carreira.

De acordo com a autarquia daquela cidade do distrito de Aveiro, os concertos serão acústicos e terão um formato intimista, possibilitando a interação com o público, num ambiente descontraído.

“Os artistas têm, assim, a oportunidade de partilhar, com a audiência, histórias e curiosidades associadas à composição de um tema ou a algum episódio memorável, sendo esta a matriz comum aos três Concertos de Primavera”, concluiu.