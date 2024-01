Cerca de 2.500 anos depois, uma rede de várias cidades pré-hispânicas foi descoberta na floresta amazónica no Equador. Escondidos e enterrados desde os anos 300-600 d.C. foram agora revelados bairros, terrenos agrícolas e estradas, todos interligados com sistemas de rega. Estes núcleos urbanos têm mais mil anos do que qualquer outra sociedade amazónica conhecida. É um vale perdido de cidades revelado graças a nova tecnologia.

As conclusões reveladas na revista científica Science são o resultado de mais de duas décadas de investigação do Centro Nacional de Pesquisa Científica francês. Quando as descobertas foram vistas pela primeira vez, há quase 30 anos, o arqueólogo Stéphen Rostain “não tinha a certeza de como tudo se encaixava”, cita o The Guardian. Agora, através de trabalhos arqueológicos no terreno e do mapeamento feito com tecnologia de sensores a laser — foi usada a LIDAR, uma técnica de detenção remota utilizada em áreas de difícil acesso —, é possível analisar este sistema de núcleos urbanos.

Compostas por plataformas monumentais, praças, ruas, terraços agrícolas e mais de 6.000 construções distribuídas num padrão geométrico ligado por estradas que se estendem por 10 a 20 quilómetros e estão interligadas com as zonas de drenagem fluvial, estas cidades, descobertas no vale do Upano, ao longo dos Andes orientais, albergavam pelo menos 10 mil agricultores das culturas Kilamope e Upano — chegando aos 30.000 — entre os anos 500 a.C. e 300 a 600 d.C. Para o arqueólogo Michael Heckenberger, da Universidade da Florida, estes valores “mostram uma ocupação muito densa e uma sociedade extremamente complicada”.

