A ministra da Coesão Territorial disse esta sexta-feira que a construção do IC31, ligação entre a A23 e a fronteira de Termas de Monfortinho, é irreversível, seja qual for o Governo que fique após as eleições de março.

“Neste momento é irreversível. Seja qual for o Governo que fique a partir de 10 de março, vai ter de fazer o IC31“, assegurou Ana Abrunhosa.

A ministra da Coesão Territorial deslocou-se esta sexta-feira a Castelo Branco para presidir à assinatura e assistir à apresentação das adendas aos contratos de financiamento pelo PRR das Ligações Transfronteiriças.

As cinco adendas aos contratos de financiamento assinadas na sede da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), incluem as ligações Bragança-Puebla de Sanabria (Espanha), Vinhais-Bragança (Estrada Nacional 103), Itinerário Complementar 31 (entre Castelo Branco e Monfortinho), ponte internacional sobre o rio Sever (entre Montalvão e Cedillo) e ponte internacional sobre o rio Guadiana (entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A governante sublinhou que fazer o IC31 em perfil de autoestrada “demora tempo”.

“O tempo maior é sempre nos projetos. A partir do momento em que os projetos de execução estão feitos, a partir do momento em que todas as questões ambientais estão resolvidas e que haja a escolha do empreiteiro, todos sabemos que as estradas são sempre obras rápidas de fazer”, disse.

Questionada sobre as conversações com o governo do reino de Espanha sobre este projeto, Ana Abrunhosa explicou que aquilo que pedem é rapidez na execução da ligação.

“O que nos pedem é pressa porque da parte deles [Espanha], a disponibilidade e a pressa são iguais à nossa, senão mais“, frisou.

A ministra realçou também que as questões ambientais são o ponto mais sensível que estes projetos têm.

“Não é só no IC31. Para termos fundos da União Europeia temos de cumprir a legislação ambiental. E, em territórios sensíveis, às vezes basta haver uma espécie de uma árvore ou de um animal e temos de fazer um estudo, um levantamento”, sintetizou.

Há cerca de um ano, o Governo anunciou que IC31, ligação da A23 e a fronteira de Termas de Monfortinho, teria perfil de autoestrada.

O projetado IC (itinerário complementar) 31 pretende ligar a A23, na zona de Alcains (Castelo Branco), à fronteira com Espanha, nas Termas de Monfortinho (Idanha-a-Nova), e será constituído por dois troços distintos.

Há muitos anos que Castelo Branco ambiciona uma ligação entre a A23 e a ex-A1 da Estremadura espanhola.