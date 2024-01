O The Washington Post e a Forbes consideraram A Espera, de Keum Suk Gendry-Kim, a melhor novela gráfica do ano de 2023, e não é coisa para menos. O ponto de partida para A Espera é a vida dos familiares da autora, que era já adulta quando soube que a mãe fora separada da irmã durante a Guerra da Correia, que opôs a Coreia do Norte à Coreia do Sul entre 1950 e 1953, altura em que as tropas do norte invadiram o lado sul com o objectivo de unificarem a península. Guerra relativamente rápida para efeitos tão duradouros, que incluíram a morte de mais de 2,5 milhões de pessoas e que, para além das tropas dos dois lados, ainda contou com tropas chinesas, americanas e soviéticas. Após a guerra, a fronteira não teve alterações de fundo, mas ficou ainda mais acicatada a divisão entre os país.

A partir da descoberta sobre o passado da mãe, Gendry-Kim começou a entrevistar coreanos que haviam sido separados pela guerra, resultando esta investigação num livro que abre as janelas para um país. Desengane-se, contudo, quem for achar que o livro é um retrato intimista individual, ou o mergulho sentimental no passado familiar. Pegando nas estruturas e, sobretudo, nas desestruturações das famílias coreanas, Gendry-Kim vai mais longe, oferecendo ao leitor uma novela panorâmica.



Título: “A espera”

Autora: Keum Suk Gendry-Kim

Editora: Iguana

Tradução: Yun Jung Im

Páginas: 248

