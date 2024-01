Mesmo sem par, a Banda Eva continuar a tocar (a crónica do FC Porto-Sp. Braga)

No último dia da segunda semana de janeiro, a margem de erro do FC Porto é praticamente nula. Depois do empate no Bessa e com o bom momento de Sporting e Benfica, os dragões sabem que qualquer escorregadela pode significar um afastamento difícil de recuperar para o topo da Primeira Liga. Este domingo, porém, o degrau era dos mais complexos de superar.

Depois de golear o Estoril na Taça de Portugal, a equipa de Sérgio Conceição recebia o Sp. Braga e estava obrigada a vencer não só para manter o terceiro lugar, já que os minhotos só tinham menos dois pontos, mas também para segurar as distâncias para Sporting e Benfica, que já tinham jogado e já tinham vencido as respetivas partidas. Na antevisão, o treinador dos dragões assumiu que o Sp. Braga é um “candidato ao título” e desvalorizou o facto de ser o primeiro “jogo grande” da temporada em casa.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Sp. Braga, 2-0 17.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa) FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Nico González (Stephen Eustáquio, 79′), Alan Varela, Francisco Conceição (Gonçalo Borges, 79′), Pepê (Iván Jaime, 87′), Galeno, Evanilson (Toni Martínez, 68′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Grujic, Jorge Sánchez, André Franco, Zé Pedro Treinador: Sérgio Conceição Sp. Braga: Matheus, Víctor Gómez, Paulo Oliveira, José Fonte, Cristián Borja (Roger, 75′), Vitor Carvalho (André Horta, 59′), João Moutinho, Álvaro Djaló (Rony Lopes, 86′), Rodrigo Zalazar (Adrián Marín, 75′), Ricardo Horta (Pizzi, 86′), Abel Ruiz Suplentes não utilizados: Lukáš Horníček, Serdar, Joe Mendes, Djibril Soumaré Treinador: Artur Jorge Golos: Fábio Cardoso (12′), Evanilson (gp, 49′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Pepê (25′), a Ricardo Horta (26′), a Vitor Carvalho (45+2′), a Nico González (62′), a Francisco Conceição (66′), a Paulo Oliveira (79′), a Álvaro Djaló (82′), a José Fonte (90+1′)

“Não trabalhamos para dar sinais de força, trabalhamos para ganhar os jogos. Contra as equipas que defrontámos e que estão à nossa frente foram dois jogos diferentes [Benfica e Sporting], sempre com uma atitude positiva e onde, nos dois jogos, houve algo em comum, que foi o facto de ficarmos em inferioridade numérica. O jogo de amanhã terá a sua história e a sua vida. Temos de ser muito competentes em todos os momentos e também nas bolas paradas, onde o Sp. Braga é fortíssimo e já fez mais de uma dezena de golos. Temos de estar atentos e explorar as fragilidades deles, preparar o jogo para darmos uma boa resposta e ganharmos”, explicou Sérgio Conceição, que passou ao lado de uma semana em que André Villas-Boas apresentou oficialmente a candidatura à presidência do clube.

Neste contexto e ainda sem Zaidu e Taremi, que estão na CAN e na Taça Asiática, o treinador do FC Porto não fazia qualquer alteração ao onze inicial que defrontou o Estoril a meio da semana e mantinha a titularidade de Nico González e Francisco Conceição, deixando Eustáquio e André Franco no banco. Do outro lado, num Sp. Braga que vinha de uma derrota contra o Benfica na Taça de Portugal, Artur Jorge lançava o recuperado Álvaro Djaló de início e apostava em Paulo Oliveira e José Fonte no eixo defensivo em detrimento de Serdar.

????????Fábio Cardoso estreia-se a marcar nesta temporada.

????Fez o 4.º golo pelos dragões, todos de cabeça, 3 deles através de livre indireto. pic.twitter.com/3ceVkplhOM — Playmaker (@playmaker_PT) January 14, 2024

O jogo começou algo morno, com Evanilson a ter o primeiro lance de maior perigo com um pontapé cruzado que Matheus encaixou sem dificuldades (4′). O Sp. Braga não foi capaz de repetir os arranques poderosos que alcançou nas duas partidas recentes contra o Benfica e deixou-se afundar no terreno, limitando-se a defender as investidas adversárias e demonstrando muitas dificuldades na hora de esticar a equipa.

Ainda dentro do quarto de hora inicial, sem que tivesse existido uma verdadeira oportunidade de golo, o FC Porto abriu o marcador: Francisco Conceição cobrou um livre muito encostado à direita e Fábio Cardoso, praticamente sozinho e entre os centrais minhotos, cabeceou para marcar (12′). Os dragões capitalizavam uma superioridade óbvia e que se estendeu até à meia-hora, com Evanilson a evidenciar-se graças ao espaço e aos lances que criava quando recuava no relvado para ir procurar bola e arrastar os marcadores diretos.

???????? 30' | Porto 1-0 Braga Braga muito pálido até agora, com apenas 1 remate e 1 ação na área do FCP#LigaPortugal #FCPSCB pic.twitter.com/WKMOcptW5l — GoalPoint (@_Goalpoint) January 14, 2024

O Sp. Braga só conseguiu chegar perto da baliza de Diogo Costa com um remate muito torto de Álvaro Djaló (24′) e só acelerava precisamente nos corredores e através do avançado espanhol, já que o FC Porto conseguia estancar o criativo meio-campo minhoto que é essencial para o jogo ofensivo da equipa. Ricardo Horta ameaçou o empate, ao desviar um cruzamento para uma enorme defesa de Diogo Costa (32′), e a partida chegou ao fim da primeira parte mais equilibrada e distribuída pelo relvado, até porque o próprio FC Porto também diminuiu a própria intensidade.

Ao intervalo, os dragões estavam a vencer o Sp. Braga e a equipa de Artur Jorge estava muitos furos abaixo daquilo que conseguiu mostrar contra o Benfica no Campeonato e na Taça de Portugal — não só demérito próprio, porque não encontrava soluções e estava francamente desinspirada, mas também por mérito do FC Porto, que parecia ter encontrado a solução tática ideal para anular o adversário.

???????? INTERVALO | Porto1-0 Braga ???? Fábio Cardoso coloriu, de cabeça, o marcador a favor do FCP, na sequência de um livre

???? Braga com pouca presença ofensiva mas até podia estar empatado: Ricardo Horta perdeu uma ocasião com 0.57 xG (57% de probabilidade de golo), a mais clara do… pic.twitter.com/Pg9tOzHkvc — GoalPoint (@_Goalpoint) January 14, 2024

