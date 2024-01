Um primeiro teste superado frente à Grécia, um segundo teste também ultrapassado frente à Rep. Checa. Portugal teve alguns períodos mais irregulares no arranque da fase final do Europeu que ainda permitiram que os helénicos chegassem aos últimos 20 minutos dentro do resultado e que os checos se aproximassem na parte final da partida, mas globalmente mostrou na prática o porquê de ser apontado na teoria como favorito nos encontros realizados em Munique, chegando à última ronda da primeira fase a discutir o primeiro lugar do grupo com a Dinamarca e consequente passagem à main round com mais dois pontos.

