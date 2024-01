O ator norte-americano Alec Musser, que integrou o elenco da novela All My Children (que esteve no ar durante mais de 40 anos) morreu, na última sexta-feira, aos 50 anos. A morte foi avançada pelo tio do ator e pela noiva, Paige Press.

Alec Musser morreu em casa, na cidade costeira de Del Mar, no estado da Califórnia, escreve o site especializados em celebridades TMZ. Contudo, a causa da morte não foi revelada pela família. No entanto, a noiva do ator disse à Fox News que Musser estava com quadro grave de Covid-19 e que essa circunstância terá contribuído para a morte.

Musser ficou conhecido do grande público pela sua participação, entre 2005 e 2007, na novela da ABC “All My Children”, que esteve no ar durante mais de 40 anos, até 2011. Fez também parte do elenco do filme “Grown Ups”, em que contracenou com Adam Sandler.

Muito ativo nas redes sociais, o ator tinha um estilo de vida saudável e fazia exercício físico. Foi, aliás, capa de revistas masculinas, incluindo a Men’s Health, Men’s Workout ou a Exercise Health.