Oppenheimer continua a reforçar o favoritismo rumo à noite dos Óscares. O filme de Christopher Nolan foi o grande vencedor dos prémios do Screen Actors Guild (SAG), o Sindicato dos Atores de Hollywood, arrecadando três estatuetas e vencendo as principais categorias da noite, incluindo Melhor Elenco, numa cerimónia que no cinema distinguiu ainda Assassinos da Lua das Flores e Os Excluídos. Na televisão, as principais distinções foram para The Bear, na categoria de comédia, e para o drama da HBO Succession.

O evento decorreu no Shrine Auditorium, edifício histórico de Los Angeles que no passado já acolheu por diversas vezes os Óscares. A edição deste ano dos prémios da SAG marcou a primeira vez que o evento foi transmitido em direto num serviço de streaming, com emissão em todo o mundo na plataforma da Netflix.

A transmissão marcou o mais recente capítulo na expansão da plataforma para os conteúdos em direto. No ano passado já tinha transmitido o último especial de comédia de Chris Rock; para 2025, foi já anunciada a compra dos direitos da programação da gigante de wrestling WWE, num negócio de 5 mil milhões de dólares ao longo dos próximos dez anos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.