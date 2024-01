Juan Carlos Ondo, de 55 anos, foi presidente do Supremo Tribunal da Guiné Equatorial, mas nos últimos tempos tem sido destaque por liderar a oposição Teodoro Obiang, Presidente do país. Ondo volta agora a ser notícia, depois de ter sido vítima de uma operação de espionagem que culminou na divulgação de um vídeo em que aparece com uma mulher num hotel em Paris.

As imagens privadas do antigo juiz foram partilhadas por Teodorín Nguema Obiang, filho do Presidente, na sua conta pessoal na rede social X (antigo Twitter), mas entretanto foram apagadas. De acordo com o El País, as imagens também foram divulgadas nos espaços informativos da televisão pública do país.

As imagens que mostram Ondo no quarto do hotel Hyatt Regency Paris Étoile, no centro de Paris, acompanhado de uma mulher, foram captadas através de uma câmara oculta, previamente colocada no quarto do oposicionista. Tudo aconteceu em agosto, quando Ondo se reuniu com um grupo de amigos na capital francesa, cidade onde reside desde 2021, depois de ter abandonado a Guiné Equatorial por ter sido vítima de um sequestro.

A divulgação destas imagens surge numa altura em que Juan Carlos Ondo pediu para voltar a testemunhar em tribunal num caso de sequestro, tortura e desaparecimento de quatro opositores contra Carmelo Ovono Obiang, outro filho do Presidente. O homem é a principal testemunha do processo que decorre em território espanhol.

Citado pelo El País, Ondo acusou Teodorín Nguema Obiang de estar envolvido no caso, dizendo não ter dúvidas de que o filho do Presidente “dirigiu a operação”. “Tornei-me o inimigo a vencer e eles pretendem desacreditar-me e prejudicar a minha imagem. A polícia francesa avisou-me que este pode ser um passo preliminar à eliminação física. Eles vão reforçar a minha proteção. Eles têm essas imagens em seu poder desde meados de agosto passado e divulgá-las agora não é coincidência”, continuou.