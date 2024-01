Duas pinturas de Pablo Picasso e Marc Chagall foram encontradas numa cave na cidade belga de Antuérpia, 14 anos depois de terem sido roubadas a um colecionador de arte em Israel, avançou na terça-feira o jornal belga LeSoir.

As duas obras de arte, um retrato cubista de Picasso conhecido como “Tête” e a obra “L’homme en prière” de Chagall, que mostra um homem a rezar, foram roubadas em fevereiro de 2010 numa propriedade privada em Telavive. Às peças de arte roubadas, avaliadas em 900 mil euros, somou-se o furto de joias no valor de 680 mil dólares. Ou seja, no total, o assalto rendeu mais de um milhão e meio de dólares.

Das peças de joalharia não há rasto, mas as pinturas de artistas famosos foram localizadas depois de uma década de investigação policial a decorrer em vários países europeus. A polícia belga recebeu uma denúncia relacionada com uma tentativa de colocar à venda as duas obras de arte por parte de um negociante de arte na capital da Valónia, Namur. Numa operação secreta que durou vários meses, a polícia seguiu os movimentos do suspeito, um negociante de relógios de luxo israelita de 68 anos de idade, referido pela polícia belga como “Daniel Z”.

“Os controlos e os meios policiais utilizados durante 2023 permitiram estabelecer que o suspeito estava efetivamente na posse das obras procuradas e que poderia tê-las em sua casa ou na casa de um dos seus familiares”, afirmaram os agentes da polícia ao diário belga.