O fentanil, analgésico opioide altamente viciante que está a causar uma “epidemia” de mortes por overdose nos EUA, já levou 12 pessoas a pedir ajuda em Portugal, noticia o semanário Expresso, que refere que oito pessoas usavam a substância com outras drogas e as restantes estavam viciadas apenas no fentanil.

Uma das pessoas em causa tem cerca de 50 anos e, segundo o mesmo jornal, não tem histórico de consumo de drogas, pelo que ficou viciado devido ao uso de uns adesivos prescritos por um médico e vendidos na farmácia. Miguel Vasconcelos, coordenador da Unidade de Desabituação do Centro das Taipas, em Lisboa, assegura que a dor “não justificava” o medicamento prescrito.

Caso idêntico é o de um jovem de 30 anos que tinha dor intensa devido a um problema de saúde e que “ainda tentou fazer a desabituação física em ambulatório, mas acabou por ter de ficar internado cerca de 10 dias”.

O fentanil é, segundo dados do Infarmed citados pelo Expresso, o quarto opioide mais prescrito em Portugal, normalmente em adesivos ou comprimidos, e só em 2022 nas farmácias portuguesas foram vendidas, com receita, 306.084 embalagens. Nos últimos cinco anos o volume de vendas subiu 32% e a tendência é para aumentar.