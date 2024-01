Um sismo de magnitude 5,6 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira na Colômbia, de acordo com o Serviço Geológico Colombiano (SGC).

Segundo o SGC, o sismo foi sentido pelas 6h26 locais (11h26 em Lisboa) e teve epicentro a 33 quilómetros de profundidade.

O mesmo organismo dá conta de que o sismo ocorreu a cerca de 6 quilómetros de Ansermanuevo, município com perto de 30 mil habitantes na zona central da Colômbia.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2024-01-19, 06:26 hora local Magnitud 5.6, Profundidad 33 km, Ansermanuevo – Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/natBpFSPpK — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 19, 2024

O Centro Simológico Euro-Mediterrânico (EMSC) também registou este sismo, classificando-o igualmente com magnitude 5,6.

De acordo com os jornais colombianos, o abalo foi sentido de modo bastante forte em várias cidades do país, embora as autoridades não tenham ainda registado quaisquer danos em infraestruturas ou quaisquer feridos como consequência do sismo.