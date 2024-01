Lisboa Mistura

Capitólio, Parque Mayer, 1250-096 Lisboa. Dias 20 e 21 de janeiro. Entrada gratuita.

Para escutar a cidade: música, encontros, conversas, festa, partilha e misturas sociais, culturais, artísticas. É assim que vão ser vividos os dias 20 e 21 de janeiro em Lisboa. Como acontece desde 2006, o Lisboa Mistura está de regresso para democratizar a cultura e escutar a cidade e o mundo à sua volta. Tendo como palco o Capitólio, a 18.ª edição deste evento intercultural conta com uma programação repleta de debates, oficinas, atuações e muito mais. A entrada é livre e a festa arranca às 16h00 de sábado e só termina na noite de domingo. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais da organização.

Peixoco

Av. José Mourinho 28, 2900-633 Setúbal. De segunda-feira a domingo das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h00.

Para os apaixonados por peixe: neste restaurante da zona ribeirinha de Setúbal o peixe quase que salta do rio Sado para a mesa. De portas abertas desde 2021, o Peixoco apresenta-se como um restaurante de peixe moderno que aposta em espécies que não estejam ameaçadas, sempre com foco nos produtos frescos. Ao leme está o casal luso-francês André Lucas e Constance Bauer que, de olhos postos na Doca de Setúbal, queriam fazer do Peixoco um espaço onde a gastronomia local é respeitada, sem nunca deixar para traz o ADN do chef da casa. Na carta há ostras do Sado (2,5€), peixinhos da horta (7€), ceviche de peixe branco (12€), tártaro de atum (13€), arroz de choco com tinta (30€) ou salsicha de atum (15€). Não fosse este um restaurante de Setúbal, cá não falta o choco frito (13€ 1/2 dose).

Mozart Concertante

Teatro Tivoli BBVA, Av. da Liberdade 182 188, 1250-146 Lisboa. Dia 22 de janeiro às 21h00. Bilhete entre 10€ a 20€.

Para entrar no universo de Mozart: e porque segunda-feira não tem de ser sinónimo de regresso à rotina, no dia 22 de janeiro o Teatro Tivoli BBVA abre portas à Orquestra Metropolitana de Lisboa para um concerto dedicado a Mozart. Com início às 21h00, “Mozart Concertante” transporta o público para as profundezas da genialidade do compositor austríaco através de duas obras: KV 364, onde se destacam-se as partes de viola d’arco e do violino, e a Sinfonia N.º 39, que combina e articula as diferentes famílias de instrumentos. O “Mozart Concertante” é um dos três concertos de música clássica que fazem parte da festa de 100 anos do Teatro da Avenida da Liberdade. Os bilhetes estão disponíveis no site da organização.

Curso de Iniciação à Cerâmica

Cerdeira Home for Creativity, Lugar da Cerdeira, Lousã 3200-509. De 19 a 23 de janeiro das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00. Inscrição a 539€.

Para aprender a arte da cerâmica: é em plena Serra da Lousã que Renato Costa e Silva e Kerstin Thomas convidam os curiosos por cerâmicas a embarcarem numa imersiva aventura de cinco dias. Com alojamento e almoços incluídos, de 19 a 23 de janeiro, a Cerdeira Home for Creativity preparou um curso de iniciação à cerâmica pensado para criar as bases necessárias para que os participantes possam continuar a explorar os conhecimentos nesta área. Aqui, com as mãos na massa, vão aprender as várias técnicas de modelação, moldação e construção — como a da bola, do rolo, da lastra e da roda de oleiro — para criar as peças, assim como cozer as obras. As inscrições estão disponíveis e têm o valor de 539€ por participante.

Flash Stage Portugal Fashion

NorteShopping, R. Sara Afonso, 4460-841 Sra. da Hora. Dias 19, 20, 26 e 27 de janeiro. De 15€ a 45€.

Para usar moda de autor e vestir sustentável: o Flash Stage Portugal Fashion está de volta ao NorteShopping, em Matosinhos, para quatro dias onde designers nacionais vão explorar os temas “Escrever no que vestimos”, “Bem-vestir”, “Misturar para criar” e “Recriar peças de DEMIN”, mostrando que é possível renovar o guarda-roupa sem ter de recorrer a novas peças. O evento procura assim reforçar a presença da moda nacional na comunidade local ao mesmo tempo que, com a ajuda da criatividade, reforça a sustentabilidade. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através da página da organização.

Unforgetable Chefs

Memmo Príncipe Real, R. Dom Pedro V 56 J, 1250-094 Lisboa. Até 24 de maio.

Para conhecer os jovens chefs nacionais: 20 datas, 11 chefs e 11 menus de autor. Nos próximos cinco meses o Memmo Príncipe Real vai ser palco do Unforgettable Chefs, o evento gastronómico que convida os jovens chefs nacionais a elaborar um menu da sua autoria. Sob a curadoria do chef Jorge Fernandes, o evento arrancou a 16 de janeiro, com o chef David Proença, mas continua até maio com mais 10 nomes confirmados. Esta sexta-feira, dia 19 de janeiro, os almoços e jantares vão estar a cargo do chef Tomás Pereira, do TheCookLabProject, Lisboa, que preparou um menu à medida desta 2.ª edição do Unforgettable Chefs: nas entradas há ovo BT com batata, cogumelos e espargos (9€) e gamba violeta do Algarve com aipo e maçã verde (15€); nos principais entra o bacalhau com beterraba e favas (23€) e o novilho com couves e demi-glace (24€); e nas sobremesas há texturas de arroz-doce (7€) e margarita com doce de leite e manjericão (10€).

“Dança onde estás?”

Teatro Municipal do Porto – Campo Alegre, Rua das Estrelas, 4150-762 Porto. Dias 19 e 20 de janeiro. Entrada gratuita.

Para celebrar o Rivoli: pelo 92º aniversário do Rivoli o Teatro Municipal do Porto vai ter em cena nos dias 19 e 20 o espetáculo “Dança onde estás?”.Sob a autoria de Né Barros e Jorge Gonçalves, o projeto convida miúdos e graúdos a viver esta experiência inspirada no livro As Girafas Não Dançam, de Guy Parker-Rees e Giles Andreae, que conta uma expedição ao encontro daquilo que encanta as pessoas para dançar e é também uma celebração da diversidade, inclusão e aceitação. A entrada é gratuita mediante levantamento de bilhete nos próprios dias das sessões, a partir das 10h00, na bilheteira do Rivoli.

Nata

Rua da República 15, Évora. Todos os dias das 7h30 às 20h00. Rua Manuel Barbuda e Vasconcelos, Aveiro. Todos os dias das 10h00 às 22h00.

Para comer um pastel de nata fora de Lisboa: “Com ou sem canela?” É esta a pergunta que se faz nos dois novos espaços da Nata Lisboa. O universo deste doce português chegou a Évora, à Praça do Giraldo, e a Aveiro, ao Glicínias Shopping, com o objetivo de estar mais próximo de todos os portugueses, de norte a sul do território. Com 10 anos de história — e 10 anos da receita inalterada do pastel de nata — o Nata Lisboa conta assim com 32 lojas dentro e fora de Portugal.

OJO Gallery

R. de São Bernardo 9a 9b, 1200-823 Lisboa. De terça a sexta-feira das 11h00 às 19h00.

Para conhecer o trabalho de Victor Marqué: de França ao Porto e do Porto a Lisboa, Victor Marqué apresenta agora a exposição Papier & Terre Mêlée na OJO Gallery, junto ao Jardim da Estrela. Com curadoria de Marie de Carvalho — a mente criativa por detrás desta galeria — a exposição apresenta uma seleção de peças em diferentes formatos, materiais e explorações com foco em contornos arquitetónicos e tons terra. Dos desenhos às esculturas de cerâmicas, Papier & Terre Mêlée reúne ainda telas, azulejos e peças mais utilitárias, como apliques e puxadores de portas. Em exibição desde dia 13 de dezembro, o trabalho de Victor Marqué vai estar patente na OJO Gallery até 29 de fevereiro.

Marisa Liz

Teatro Micaelense, R. de São João s/n, 9500-106 Ponta Delgada. Dia 19 de janeiro às 21h30. Bilhetes a 20€ e 25€.

Para ouvir o novo álbum de Marisa Liz: a cantora portuguesa Marisa Liz vai subir ao palco do Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, para apresentar o seu primeiro álbum a solo Girassóis e Tempestades. No entanto, não vem sozinha. Junto da vocalista da banda Amor Electro estão os músicos Vasco Duarte, nas guitarras, Penthy Roussies, no baixo, Ariel Rosa, na bateria, e Gui Salgueiro, nos teclados e programações. Os bilhetes estão disponíveis pelo valor de 20€ para a zona do balcão e 25€ para a plateia.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.