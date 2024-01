Uma estudante de enfermagem a estagiar no Hospital de Viseu foi diagnosticada com tuberculose depois de, desde o meio de novembro, ter tido contacto com, pelo menos, 160 bebés na enfermaria obstetrícia, de acordo com a TVI.

Já há bebés a tomar medicação mesmo sem diagnóstico confirmado, situação que, ainda de acordo com a TVI, terá gerado revolta entre os pais das crianças internadas, receando os efeitos secundários dos medicamentos, como náuseas, vómitos, diarreia, perda de apetite e a possibilidade de desenvolver doenças como a hepatite A.

Esta sexta-feira foram rastreadas 50 crianças através de raio-x aos pulmões, não tendo sido sinalizadas lesões compatíveis com a doença, segundo o Jornal de Notícias. Há, pelo menos, outros 110 bebés identificados através do inquérito epidemiológico. Todos os bebés estão sinalizados pelas autoridades de saúde pública como de alto risco.

“Os pais foram contactados individualmente pela Unidade de Saúde Pública da ULS Viseu Dão Lafões e a observação clínica é realizada pelo Serviço de Pediatria do Hospital São Teotónio de Viseu”, informou o Centro-Hospitalar Tondela-Viseu, citado pelo Jornal de Notícias.

O hospital está a desenvolver “todos os procedimentos preventivos previstos nas normas e orientações da DGS, aplicados em todos os casos” e que todas as crianças expostas ao caso de tuberculose vão manter-se sob vigilância dos serviços de saúde. A estudante infetada está a recuperar em casa e a tomar medicação, mostrando-se estável, ainda de acordo com o JN.