O Desportivo de Chaves e o Rio Ave, duas equipas em situação aflita na pauta classificativa, empataram este domingo 0-0, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que penaliza mais os flavienses.

Última com apenas 12 pontos e já sem vencer há seis jogos, a formação de Chaves falhou a oportunidade de somar os três pontos, quando o espanhol Hector Hernandez permitiu que o guarda-redes vila-condense Jhonatan defendesse uma grande penalidade em cima dos 90 minutos, num jogo em que o ponto serve mais às aspirações do Rio Ave, que vinha de uma derrota por 4-1 frente ao Benfica.

O Desportivo de Chaves fecha esta primeira jornada da segunda volta na última posição, com 12 pontos, enquanto o Rio Ave está duas posições acima, no 16.º lugar, em posição de play-off de manutenção, com 16.