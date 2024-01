Os deputados do PS eleitos por Bragança consideraram esta segunda-feira urgente que a ligação ferroviária Porto-Vila Real-Bragança-Zamora seja discutida na próxima Cimeira Ibérica.

A posição surgiu esta segunda-feira em comunicado, assinado por Berta Nunes e Sobrinho Teixeira, no qual referem terem reunido com os homónimos do PSOE e a autarquia de Zamora, bem como com membros do Governo português.

Nesse sentido, os deputados explicam que estiveram reunidos com a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, com a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, e com o Secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, para que a discussão de uma possível ligação transfronteiriça via Trás-os-Montes seja levada ao próximo encontro entre os governantes português e espanhol.

Os dois socialistas estiveram em Valladoid, com o apoio da Associação Vale D’Ouro, com os deputados do PSOE de Castela e Leão e autarquia de Zamora, que se mostraram “completamente favoráveis a essa pretensão”.

Os deputados consideram ainda que é “essencial que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte apresente esta iniciativa estratégica para discussão na próxima reunião da Comissão Luso-Espanhola para a cooperação transfronteiriça, com vista à respetiva inclusão na agenda de trabalhos da XXXV Cimeira Ibérica e posterior aprovação em Bruxelas”.

No comunicado, voltam a defender novamente “a ligação da linha de Trás-os-Montes do Porto a Zamora”, considerando que a mesma deve ser “inscrita no Plano Ferroviário Nacional, em elaboração, como linha de Alta Velocidade, incluindo assim as redes transeuropeias ferroviárias”.

A integração de um corredor ferroviário Porto-Vila Real-Bragança-Zamora na rede ferroviária transeuropeia é, para os deputados, “fundamental não só para o desenvolvimento da região mas também para cumprir os objetivos de descarbonização com melhores soluções para a mobilidade regional”.