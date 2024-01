O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, inaugurou esta segunda-feira o Ram Janmabhoomi Mandir, o templo em homenagem ao deus hindu Ram, na cidade de Ayodhya, na Índia. O ambiente de festa tem sido boicotado por opositores e pelo medo que a tensão religiosa entre hindus e muçulmanos desencadeie motins como os de 1992, que mataram milhares pessoas, já que foi erguido onde estava uma mesquita.

O templo, que deverá ficar completo no final do ano, vem cumprir uma promessa feita há 35 anos pelo Partido Bharatiya Janata, nacionalista hindu de Modi. Mais de três décadas depois, esta inauguração leva os rivais políticos a afirmar, segundo a BBC, que o primeiro-ministro indiano está a utilizar o templo para ganhar votos — uma vez que 80% da população da Índia é hindu — para as eleições gerais previstas para maio.

“Toda a Índia está repleta de alegria e emoção devido à consagração de Shri Ram Lala em Ayodhya Dham”, escreveu Modi numa publicação na rede social X. A celebração, que juntou milhares de pessoas — entre elas personalidades do desporto, política e cinema — naquele que se acredita ser o local de nascimento do deus hindu, foi transmitida em direto na televisão, numa tentativa de o primeiro ministro evitar a aglomeração de pessoas em Ayodhya. Foram também destacados milhares de polícias para garantir a segurança e controlar as estradas daquela cidade indiana.

