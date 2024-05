Circula nas redes sociais um vídeo de 11 segundos que, supostamente, mostraria “mísseis enviados pelo Irão a ser intercetados pela Cúpula de Ferro na capital de Israel, Telavive”. Na legenda do curto vídeo pergunta-se mesmo: “É isto o início da Terceira Guerra Mundial?”

As várias publicações consultadas pelo Observador que incluem este vídeo e esta legenda começaram a circular nas redes sociais a partir do dia 14 de abril — precisamente um dia depois de o Irão ter efetivamente lançado um ataque histórico e inédito, disparando centenas de mísseis e drones em direção ao território israelita, que foram intercetados pelos sistemas de defesa anti-aérea de Israel. Pode ler sobre esse ataque e sobre as suas implicações nas tensões no Médio Oriente neste especial do Observador.

A questão que está aqui em causa é se este curto vídeo de 11 segundos representa, efetivamente, imagens reais daquele ataque do Irão. A resposta é não. Na verdade, é possível encontrar ocorrências deste vídeo anteriores ao ataque iraniano — e nem sequer há a certeza de que se trate de um vídeo verdadeiro.

Efetivamente, as imagens que surgem neste vídeo assemelham-se àquelas que se podem testemunhar quando se vê a “Cúpula de Ferro” (“Iron Dome” na designação original) em ação. Trata-se de um sofisticado sistema de defesa anti-aérea de Israel sobre o qual pode ler mais detalhes neste artigo do Observador.

Como aponta a Agência Reuters, este vídeo pode ser encontrado pelo menos numa publicação no Twitter com data de 2 de março de 2024: ou seja, cerca de um mês e meio antes do ataque iraniano contra Israel. O mesmo vídeo surge publicado por um utilizador da plataforma Xigua Video (uma plataforma de partilha de vídeos chinesa, semelhante ao YouTube), com data de de 8 de março de 2024, ou seja, também cerca de um mês antes do ataque.

Além disso, o vídeo também inclui um conjunto de caracteres chineses no topo superior esquerdo. O Observador fez uma captura de ecrã desses caracteres e colocou a imagem no serviço de tradução de imagens do Google Tradutor, que devolveu a seguinte tradução: “As imagens do jogo são apenas para fins de entretenimento.” A Agência Reuters também apresenta uma tradução semelhante daqueles caracteres chineses.

Em algumas das publicações, há utilizadores das redes sociais que apontam ainda um outro detalhe: quando se olha com atenção para os vários mísseis e para as explosões que ocorrem quando são intercetados, é possível perceber que as explosões são todas semelhantes, o que, na opinião de alguns utilizadores, seria uma indicação de que talvez as imagens tenham origem num videojogo.

Conclusão

Há uma certeza: sejam estas imagens reais (da Cúpula de Ferro de Israel) ou imagens oriundas de um videojogo, o que é certo é que não representam o ataque iraniano contra Israel do dia 13 de abril de 2024, uma vez que este mesmo vídeo já circula na internet desde pelo menos um mês e meio antes desse ataque.

