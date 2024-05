O desfile de celebridades na passadeira vermelha do Meg Gala é sempre um marco no mundo da moda. A cerimónia mítica do Museu Metropolitan, em Nova Iorque, aconteceu no início de maio e, como é costume, os looks surpreenderam. Várias publicações nas redes sociais mostram a cantora norte-americana Katy Perry supostamente no momento em que chegou ao local da cerimónia. Contudo, Katy Perry não compareceu no evento. As imagens foram geradas por inteligência artificial.

A própria cantora desmentiu a publicação através da rede social Instagram. “Não fui à Met Gala, estive a trabalhar”, diz.

Existem vários indícios de que a fotografia é produto de inteligência artificial:

Em primeiro lugar, atrás da cantora, é possível identificar uma figura de um homem disforme, que não foi devidamente gerada.

Mais notória é a decoração das icónicas escadas do Museu Metropolitan, onde as celebridades desfilam posando para as fotografias. Na fotografia mostrada nas publicações, a decoração é vermelha. Quando, na realidade, a cor escolhida este ano foi verde. Quanto aos arbustos, na verdade tinham também flores, enquanto na fotografia aparecem apenas folhas.

The carpet for the 2024 Met Gala. pic.twitter.com/gmjsFr4Uvd — Pop Base (@PopBase) May 6, 2024

Conclusão

Várias publicações nas redes sociais mostram Katy Perry na chegada à Met Gala deste ano. Mas a imagem é manipulada. A própria cantora norte-americana disse, no Instagram, que “não compareceu” à cerimónia por estar “a trabalhar”.

