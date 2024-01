Um passo, mais um passo, outro passo. André Villas-Boas continua a fazer o seu caminho para as eleições do FC Porto, que não tendo ainda data definida serão sempre em abril, e na semana seguinte à apresentação oficial com pompa e circunstância numa sala cheia na Alfândega do Porto surgiam agora mais dois pontos relevantes de agenda antes do período de “campanha”. Esta quarta-feira, a partir das 15h, era o primeiro, com a inauguração oficial do espaço que funcionará de sede durante esta fase e que servirá não só para as habituais sessões de esclarecimento mas também para encontros com antigos jogadores e figuras do clube ao longo das próximas semanas. E, mais uma vez, esperava-se uma forte adesão ao novo espaço.

Com várias medidas de segurança pelo meio, que fizeram por exemplo com que o local do espaço só fosse divulgado no próprio dia, eram esperadas muitas pessoas em mais um momento de apresentação pública aos sócios e adeptos dos azuis e brancos, que antecedia outro ponto importante na campanha como era a divulgação dos nomes candidatos à liderança da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar marcada para esta quinta-feira, dia em que a sede estaria aberta de manhã antes do anúncio às 18h. Antes, e enquanto Pinto da Costa vai mantendo o “tabu” sobre a recandidatura, foi Nuno Lobo que teve a palavra enquanto primeiro candidato confirmando, apontando a “mira” ao movimento liderado por Villas-Boas.

“A velha questão do amor e do sentido que lhe dão, já que cada um sabe amar de forma diferente, pouco importa. O essencial é que saiba amar o clube na sua totalidade, com processos e pessoas construtivas. Dá a sensação que encaram isso como um carnaval até abril. Num clube como o FC Porto tem de haver responsabilidade. Cenários como o que assistimos não dignificam a campanha do FC Porto. Assumam os financiamentos das campanhas, assumam o futuro do clube baseado no seu passado. A nossa sede de campanha já foi apresentada e, todos os dias, está em comunicação junto dos associados, porque tem ADN Porto. Debates, palestras, presença e acima de tudo comunicação direta é a nossa aposta”, comentou em comunicado Nuno Lobo, na antecâmara da inauguração da sede de candidatura de André Villas-Boas.

Do lado de Villas-Boas, nunca houve intenção de responder de forma direta a Nuno Lobo tendo uma posição clara em relação a Pinto da Costa: respeitar tudo o que fez, preservar o papel que tem na história do clube, apontar as razões pelas quais deveria haver uma mudança no futuro. Em paralelo, o antigo treinador queria deixar a marca FC Porto em todos os atos, como se percebia também na forma como remodelou o espaço da campanha com várias alusões ao clube, réplicas dos troféus da Liga dos Campeões e da Liga Europa (que neste caso ganhou no comando dos dragões) e várias camisolas de antigos jogadores que fazem parte da sua soleção ou foram agora cedidas, casos de Zé Beto, Fonseca, João Pinto, Fernando Gomes, Jaime Magalhães, Fernando Couto (ainda dos tempos da formação), Ricardo Pereira ou o brasileiro Danilo. E com uma curiosidade, entre vários pontos de destaque que envolvem também o famoso Dragão de Ouro que recebeu depois da campanha de 2010/11: constam também as imagens de Pinto da Costa e Sérgio Conceição.

“Aproximação aos sócios? Sim, era essa a intenção, daí esta sede museu, digamos assim. Trazer um pouco as memórias das pessoas, dos colecionadores, dos historiadores, das minhas… Dentro deste ambiente, para que possam partilhar o seu portismo, o que representa o FC Porto para elas e conviverem dentro destas memórias que têm tanto significado para nós. Esta sede pretende ser uma sede de debate do nosso programa, das nossas ideias. Arrancamos amanhã [quinta-feira] com a apresentação do presidente da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar e posteriormente conversas com ex-jogadores do futebol, das modalidades, das camadas jovens… Trazer através do formato podcast ‘Conversas à moda do Porto’, cheias de simbolismo e de força, colocar o sócio no centro da comunicação”, comentou à imprensa André Villas-Boas, citado pelo jornal O Jogo, no momento de inauguração do novo espaço da campanha.

“350 assinaturas? Era um bom sinal, ficavam resolvidas. Fizemos questão de tentar transmitir a ideia da importância de cada sócio. Aquele livro que está ali é apenas o segundo, alguns sócios assinaram no arranque na Alfândega, é um ato simbólico de grande significado, porque representa o apoio dos portistas a esta candidatura, portistas esses que serão determinantes em abril para imprimirem este sentimento de mudança que é necessário no FC Porto. Não andamos aqui a tentar recolher figuras ilustres. A casa está aberta, é uma casa dos sócios e ficamos muito contentes”, destacou o ex-técnico agora candidato.

O que é esperado de André Villas-Boas enquanto Presidente do FC Porto? Estas são algumas respostas dos convidados que marcaram presença no evento de apresentação da candidatura. ????#avb2024 pic.twitter.com/StqyRwz0eT — Batman Portista (@Batman_Portista) January 23, 2024

“Podemos debater principalmente no que toca à minha campanha e ao meu programa. Discutir ideias dos programa desportivo, financeiro, eclético, social… No fundo é a continuação da demonstração das ideias que temos para o clube, que iremos anunciar nas nossas redes. Convidamos os sócios a estarem presentes e vamos debatendo aqui essas ideias. Temos ideias mais concretas e outras nas quais queremos ouvir a opinião dos sócios. Hoje já foi uma oportunidade para debater com um sócio o lançamento de uma outra modalidade. É neste partilhar de ideias que se vai construindo o FC Porto melhor, dentro das possibilidades que temos e de crescimento sustentado que queremos para o clube”, explicou André Villas-Boas.

O discurso completo de André Villas-Boas. pic.twitter.com/uQJYUVatYF — Daily Dragões (@dailydragoes) January 17, 2024

“Divisão no clube com campanha? Penso que não. Tomaremos todos os cuidados para continuar a apresentar a candidatura de forma positiva, fresca e inovadora. Isto é uma eleição, há uma partilha de ideias e há umas que as pessoas gostam mais e outras que gostam menos. Seguiremos na apresentação do nosso projeto e das pessoas que nos rodeiam com o sentido de convencer os associados, mas principalmente com respeito máximo pela época desportiva do FC Porto. É mesmo muito importante que o FC Porto, para a sua sustentabilidade futura, se sagre campeão nacional e é para isso que vamos contribuir também”, concluiu o candidato, que prometeu anunciar esta quarta-feira “dois grandes portistas e portuenses” para a liderança das listas à Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar.