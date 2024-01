A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou ter sido notificada pela Auchan Portugal da aquisição da totalidade do capital da Dia Portugal Supermercados, um negócio de 155 milhões de euros anunciado em agosto do ano passado.

“A operação de concentração consiste na aquisição pela Auchan Portugal, S.A. do controlo exclusivo sobre a DIA Portugal Supermercados S.A., através da aquisição de 100% do capital social desta”, lê-se numa nota divulgada no site do regulador.

A 3 de agosto do ano passado, a Auchan Portugal e o grupo Dia anunciaram ter chegado a acordo para a aquisição, pela primeira, de toda a operação do segundo em Portugal, num investimento que ronda os 155 milhões de euros e cuja concretização está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência.

Num comunicado conjunto então divulgado, a Auchan Retail e o grupo Dia informaram que o acordo prevê a aquisição das 489 lojas Minipreço e Mais Perto existentes em Portugal, permitindo à Auchan reforçar o posicionamento no setor e ampliar a rede de lojas no mercado de proximidade e franchising.

Já o grupo Dia, com esta operação, sai do mercado português para centrar esforços na sua estratégia – a distribuição alimentar de proximidade – nos mercados que são mais relevantes para o seu negócio.

A Auchan Portugal é a subsidiária portuguesa da Auchan Retail International, grupo multinacional francês principalmente ativo na distribuição retalhista de produtos alimentares e outros bens de consumo diário controlada exclusivamente pela ELO, S.A..

A Auchan está presente no mercado português do retalho de base alimentar e outros bens de consumo diário e, segundo dados da Autoridade da Concorrência, detém atualmente cerca de 76 lojas próprias: 32 hipermercados, quatro supermercados e 40 supermercados MyAuchan de proximidade no continente português.

Adicionalmente, opera, também, por via da sua subsidiária Auchan Energy, S.A., 30 postos de combustível no continente português.

A Dia Portugal Supermercados está sediada em Portugal e opera na distribuição retalhista de produtos alimentares e outros bens de consumo diário.

É controlada exclusivamente pela Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., retalhista internacional de produtos alimentares e de bens de consumo diário, sediada em Espanha, e pela sua subsidiária Luxembourg Investment Company 322 S.à r.l.

Em conjunto com a sua subsidiária DIA Portugal II S.A., é proprietária e explora 185 lojas Minipreço e Mais Perto em todo o continente português, além de quatro centros logísticos/armazéns.