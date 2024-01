O Governo autorizou a Infraestruturas de Portugal (IP) a proceder à repartição de encargos no valor de sete milhões de euros, até 2028, no âmbito do projeto de eletrificação do troço Régua – Pocinho, na Linha do Douro.

Através de um despacho publicada esta quinta-feira em Diário da República (DR), o Governo informa que autoriza a IP a proceder ao lançamento do procedimento pré-contratual necessário à contratação da execução da “Linha do Douro – Régua – Pocinho – Eletrificação e Modernização”, bem como à repartição dos encargos entre os anos 2024 e 2028.

O procedimento visa contratualizar a realização da aquisição de serviços e vai ser lançado pelo valor base de sete milhões de euros, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.

A eletrificação da Linha do Douro está concluída até ao Marco de Canaveses e, em janeiro, terminou o prazo do concurso público internacional, lançado pela IP e prorrogado por duas vezes, para a obra de eletrificação do troço Marco – Régua, num investimento de 118 milhões de euros.

A agência Lusa pediu à IP mais informações sobre os projetos para a Linha do Douro, mas não obteve resposta até ao momento.

O despacho do Governo foi publicado em DR no mesmo dia em que o jornal Público publicou uma notícia em que diz que a IP não adianta datas para a modernização da Linha do Douro.

O jornal cita a IP para dizer que a empreitada de eletrificação do troço Marco – Régua se encontra “em contratação” e que, quanto à modernização do troço Régua – Pocinho a empresa estima “a conclusão dos estudos, projetos e obtenção da aprovação das avaliações de impacte ambiental em 2027”, podendo significar que a empresa “precisará de mais um ano para lançar o concurso público e só em 2028 poderá haver obras no terreno”.

Refere ainda que a IP também não se compromete com nenhuma data para a reabertura do troço entre o Pocinho e Barca d’Alva.

Em maio, a IP lançou o concurso público internacional para a elaboração do estudo prévio e projeto de execução para a reabilitação e reabertura do troço Pocinho – Barca d’Alva, aguardando-se o anúncio da adjudicação por parte da empresa.

A Linha Ferroviária do Douro atualmente liga o Porto ao Pocinho (171,522 quilómetros) e há vários anos que é defendida a reabertura do troço de 28 quilómetros entre o Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) e Barca d’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), desativado em 1988.