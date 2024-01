Depois do anúncio dos resultados relativos à produção e vendas da Tesla em 2023, os analistas de Wall Street começaram a apurar as previsões para os resultados financeiros, apontando para uma facturação de 25,64 mil milhões de dólares e uma distribuição de lucros por acção de 0,73 dólares. Esta quinta-feira, a marca norte-americana de veículos eléctricos revelou “os números” do seu negócio: 0,71$ por acção e uma facturação de 25,167 mil milhões de dólares, ou seja, menos 2,74% nos lucros divididos por título e menos 1,68% na facturação, tudo face às previsões da bolsa norte-americana.

Os resultados da Tesla nos últimos trimestres, incluindo os quatro de 2023 3 fotos

Se o desvio face às previsões é mínimo, já a queda do valor dos títulos em bolsa foi grande (12%), colocando pela primeira vez, em muito tempo, o valor das acções da Tesla abaixo dos 200 dólares (182,69$ à hora do fecho). Tal fez cair para 572,23 mil milhões de dólares a capitalização bolsista da empresa – e ficar abaixo da fasquia dos 600 mil milhões é algo que também não acontecia há bastante tempo. Ainda assim, não só a Tesla continua a ser o construtor que mais vale em bolsa, como ultrapassa os quatro grupos que a seguem no top 5, todos somados.

Depois de ter batido recordes na produção e nas vendas de veículos, tanto no 4.º trimestre como em 2023, a Tesla anuncia agora um incremento na facturação nos 12 meses de 71,4 para 82,4 mil milhões de dólares. A redução do preço dos veículos não deixou de fazer mossa, com as margens brutas a fixarem-se agora nos 18,2%, abaixo dos 25,3% e 25,6% de 2021 e 2022. A margem operacional também caiu, para 9,2%, enquanto os lucros EBITDA foram de 16,631 mil milhões de dólares, algures entre os 19,1 mil milhões de 2022 e os 11,6 mil milhões de 2021, longe pois dos 5,8 mil milhões de 2020. Pode ver abaixo o anúncio de resultados (a partir dos 8.30).