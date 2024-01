Um homem, de 48 anos, foi detido pela GNR pelo crime de violência doméstica contra a ex-companheira, de 40 anos, envolvendo violência psicológica e física, no concelho de Portalegre, revelou, esta quinta-feira, a força de segurança.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que a detenção ocorreu na terça-feira, na sequência de uma investigação por violência doméstica.

“No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária que culminou com a apreensão de duas armas de fogo e seis facas e na detenção do agressor“, lê-se no comunicado.

O detido foi presente ao Tribunal de Portalegre, na quarta-feira, que lhe aplicou as medidas de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima, sendo controlado por pulseira eletrónica.