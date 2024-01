Chegou a Portugal já envolto no sucesso que fez no exterior. Nascida em 1984, Hanna Bervoets depressa se transformou numa das autoras de maior proeminência da sua geração no seu país. Conta já com sete romances, um dos quais adaptado ao cinema, para além de contos e peças de teatro. Em 2020, recebeu o prémio Frans Kellendonk pelo conjunto da sua obra. Este Tivemos de remover este post, escolhido para promover a literatura neerlandesa, teve uma tiragem inicial de 650 mil exemplares. Esperava-se, por isso, uma coisa contundente.

No romance, o leitor acompanha Kayleigh, que, enterrada em dívidas, aceita um emprego como moderadora de conteúdos de uma rede social, cujo pagamento é 20% superior ao do emprego anterior. As regras para a moderação são apertadas, e servem para que se decida o que será banido da plataforma. Isto significa que, ao longo de horas, Kayleigh pode assistir a enormidades – a essas que acabam por não ficar, de mão beijada, presentes na Internet para qualquer utilizador ver. A cabeça dentro do écrã, que existe como janela aberta para qualquer crueldade ou choque possível de imaginar – e que nem por isso é matéria de relevo no romance –, vai sendo aliada, ao longo da narrativa, aos contornos da vida pessoal de Kayleigh, o que inclui um namoro com uma colega da empresa (Sigrid), também este de contornos algo tóxicos.

O romance mereceu o elogio de Ian McEwan, que o considerou “soberbamente equilibrado, psicologicamente astuto e subtil”. É certo que tem pontos fortes, e lê-se a um ritmo de thriller, mas consideramos aqui que há pontos de desequilíbrio, nomeadamente na forma como a relação entre Kayleigh e Sigrid se vai desenvolvendo. Ao longo da leitura, percebe-se que a premissa criada a priori pode ceder: o livro não abre as portas para a enormidade da Internet; esta existe ao longe, não fica explicada, o que fica explicado pelo desgaste da personagem. É Kayleigh que, ao longo da narrativa, se vai mostrando farta de levar o trabalho para casa, das tentativas de esclarecimento por terceiros sobre o pior que viu no computador do trabalho – sem redenção, puro vampirismo. Com isto, se o leitor procura os conteúdos da dark web, o proibido censurado, acaba por se apanhar numa informação um tanto cinzenta – sabe-se de alguns exemplos, mas sempre relativamente brandos, e nunca se chega, nesse campo, a estar em cena.

