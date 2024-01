O português Ricardo Melo Gouveia terminou este domingo na 23.ª posição o torneio de golfe de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, competição do DP World Tour.

O golfista luso conseguiu um prémio de cerca de 22 mil euros com o resultado, que lhe garante uma boa subida no ranking do DP World Tour, de 166.º para 128.º.

Hoje, fez 71 pancadas na quarta e última volta ao campo do Al Hamra GC, uma abaixo do par, o seu resultado mais alto da semana, penalizado por um duplo bogey no 18.º e último buraco.

Nos dias anteriores, tinha marcado 65-70-70, pelo que fecha com um total de 276 (-12).

O dinamarquês Thorbjørn Olesen, de 34 anos, foi o destacado vencedor em Ras Al Khaimah. Com pontuações de 69-62-63-67, registou 261 (-27) nos quatro dias, deixando o compatriota Rasmus Højgaard seis pancadas atrás. Este foi o oitavo triunfo de Olesen no DP World Tour e o primeiro desde o Thailand Classic, em fevereiro do ano passado.

O circuito prossegue já na próxima semana, com o Bahrain Championship, no qual Ricardo Melo Gouveia está inscrito.