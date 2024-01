O Banco de Portugal emitiu esta terça-feira um alerta sobre chamadas telefónicas feitas por indivíduos que dizem ser seus colaboradores, usando um sistema que imita o número de telefone do BdP, em que convidam os visados a instalar uma aplicação fraudulenta.

Num comunicado de alerta emitido esta terça-feira, o BdP, relata que, nos casos que chegaram ao seu conhecimento, os destinatários destas chamadas são informados de “que as suas contas bancárias foram alvo de phishing e que para as salvaguardarem devem instalar uma aplicação nos seus dispositivos móveis”.

“Estes contactos são realizados de um número de telefone que imita (spoofing) o número de telefone geral do Banco de Portugal (213 130 000)”, sublinha o mesmo comunicado, alertando que se trata de uma utilização indevida do nome e da imagem do banco.

O Banco de Portugal lembra que “não presta serviços bancários comerciais a particulares ou empresas” e aconselha as pessoas a não enviarem dinheiro, nem fornecerem dados pessoais, informação bancária (como códigos de acesso) ou relativa a cartões de crédito e a não instalarem qualquer tipo de aplicação em telemóveis ou em computadores pessoais “a pedido de quem declare que representa o Banco de Portugal ou que afirme ter uma relação bancária com o mesmo”.

Quem receber uma chamada no seu telemóvel em que o número que liga é supostamente o do BdP deve reportar o caso às autoridades e contactar o Banco de Portugal, podendo fazê-lo através de e-mail info@bportugal.pt ou marcando o número 213 130 000.