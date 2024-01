Os lesados que têm estatuto de vítima no processo BES/GES, cujo julgamento começa em maio deste ano e tem Ricardo Salgado como principal arguido, vão recorrer da decisão conhecida na semana passada, que os obriga a fazer novos pedidos de indemnização num processo cível, e vão avançar com uma queixa na Comissão Europeia contra Portugal.

A razão para o recurso e para a queixa contra Portugal, explica o advogado que representa os lesados com estatuto de vítima, Nuno da Silva Vieira, ao Observador, é a violação do artigo 16.º do Estatuto da Vítima. “À vítima é reconhecido, no âmbito do processo penal, o direito a obter uma decisão relativa a indemnização por parte do agente do crime, dentro de um prazo razoável”, refere o número um deste artigo. Por isso, a defesa dos lesados considera que não devem ser obrigados a fazer novos pedidos no cível, tal como foi determinado na semana passada.

