Depois de um adiamento, o juiz de instrução Pedro Santos Correia não quis tornar o processo mais longo. E, por isso, avançou na leitura da decisão instrutória do caso Universo Espírito Santo, mesmo depois de um dos advogados ter denunciado que o seu cliente (Alexandre Cadosch) não tinha sido notificado.

Nada feito. A leitura — de uma súmula muito curta — em menos de meia hora ditava a decisão. Foram poucos os crimes a caírem da acusação para a instrução. Apenas um dos arguidos iniciais viu a acusação cair por completo — João Silva. Também não foram pronunciados os arguidos feitos à boleia de requerimentos dos lesados. Assim, o juiz de instrução decidiu não pronunciar Maria Beatriz Páscoa, Luís Neves, Frederico Rivera Ferreira, Rui dos Santos, que iam indiciados em coautoria de crimes de abuso de confiança e/ou infidelidade. Também não foi pronunciado Paulo Monteiro por burla qualificada.

E, assim, no final vão responder em tribunal 16 pessoas e 3 empresas por vários crimes. Um processo que teve início na queda do BES, em 2014, quase a fazer nove anos (foi a 3 de agosto de 2014 que o Banco de Portugal anunciou a resolução do BES).

