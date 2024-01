Depois de anos a discutir, estilo voltas numa rotunda mal sinalizada da qual nunca se consegue sair, quais são os limites do humor, a comunidade de produtores e fãs de comédia parece ter abraçado outra questão filosófica: afinal, para que serve o humor? Serve obrigatoriamente, apenas e só, para fazer rir? Serve inequivocamente para fazer pensar? Um espectáculo de stand up continua a ser de stand up se tiver lá pelo meio coisas que não se categorizam como graçolas? Se uma árvore cair na floresta e ninguém se rir, caiu mesmo?

Tal como a sua predecessora, esta é geralmente uma discussão aborrecida e inconclusiva, que tenta colocar uma forma de arte/entretenimento (riscar o que não interessa) numa caixinha bem arrumada e etiquetada. Mas apesar de sempre me ter escusado a entrar neste debate, não resisto em constatar que Get on Your Knees, o especial de Jacqueline Novak estreado há dias na Netflix, não é stand up. Isso, por si só, não é bom nem mau. O problema é que, a partir do momento em que é embalado e colocado no expositor dessa maneira, fica fragilizado pelo tipo de expectativas do formato.

Jacqueline Novak é uma humorista e atriz (sobretudo de improv) com uma carreira pouco expressiva a nível mundial. Porém, este Get on Your Knees foi um sucesso de palco enorme um pouco por todo o lado em que passou. Estreou-se nesse prestigiado tubo de ensaio que é o Edinburgh Festival Fringe nos idos de 2018, na altura ainda com o nome How Embarrassing for Her. Depois passou por Los Angeles e aterrou em Nova Iorque, onde o sucesso foi tão grande que levou a largos meses em cena e a uma tour pelos Estados Unidos (primeiramente adiada pela pandemia). O reputado New York Times colocou o espectáculo nas suas listas de “Best Theater of 2019” and “Best Comedy of 2019”.

