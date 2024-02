A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou esta quinta-feira que foram detetados entre os dias 29 e 31 de janeiro mais três casos de sarampo na região norte do país.

Os casos, confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), foram detetados em jovens com idades entre os 18 e os 25 anos. Segundo a DGS, “encontram-se clinicamente bem e fora do período de infeciosidade”.

“Está em curso a investigação, que inclui a recolha de informação epidemiológica dos casos, da sua origem, a identificação dos contactos próximos na comunidade e a aplicação das medidas de controlo adequadas”, garante a entidade em comunicado.

A DGS refere que no total desde o dia 11 de janeiro de 2024 foram confirmados seis casos de sarampo: dois na região de Lisboa e Vale do Tejo e quatro na região Norte.

No início do ano, a Organização Mundial da Saúde emitiu um aviso urgente sobre o perigo de contágio de sarampo, depois de se ter verificado que só entre janeiro e outubro do ano passado se registaram 30 vezes mais casos do que no ano de 2022. Em Portugal, apesar de terem sido confirmados alguns casos, o risco de propagação é “baixo”, segundo sublinhou na semana passada a coordenadora do programa nacional de vacinação da DGS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em declarações à Lusa, Teresa Fernandes destacou que a “generalidade da população” está imunizada e que o país continua “com excelentes coberturas vacinais”. “Estamos atentos e a prova disso é que estamos a detetar casos. O facto de haver estes alertas a nível internacional faz com que os nossos clínicos estejam mais alerta e a DGS e todas as entidades têm estado a alertar por vários meios sobre a doença”, afirmou.