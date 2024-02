A dívida do Estado português ficou abaixo dos 100% do PIB em 2023, nos 98,7%. O dado foi confirmado pelos dados oficiais divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno (que esta manhã já tinha pré-anunciado que o valor ficaria abaixo da marca dos 100%). Trata-se do rácio de dívida mais baixo desde 2009.

O peso da dívida pública no Produto Interno Bruto (PIB) baixou em 13,7 pontos percentuais face aos 112,4% verificados em 2022. Ficou, também, abaixo dos 103% oficialmente previstos pelo Governo em outubro – e atingiu uma marca abaixo de 100% um ano antes do previsto.

Em 2009 a dívida pública estava nos 87,8% mas subiu logo de seguida para mais de 100%, no início da crise da dívida pública. Depois voltou a subir, para perto de 140% do PIB, no auge da crise pandémica.

Esta marca é algo que o primeiro-ministro António Costa já tinha definido como objetivo. “Neste momento está na ordem dos 100,6%. Se pudéssemos ficar já (abaixo), acho que era obviamente bom para o país”, disse António Costa em meados de dezembro, ao jornal Expresso.

O jornal Expresso noticiou há poucas semanas que houve um “sprint” no Ministério das Finanças para garantir que se terminava o mandato (precocemente interrompido pela queda do Governo) com uma dívida pública abaixo dos 100% do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo o jornal, o (ainda) ministro das Finanças montou uma operação especial gigantesca que incluiu a recompra de títulos de dívida pública a privados, seguradoras e bancos, por um lado, e o pagamento antecipado de dívida das empresas públicas. Foi tudo feito sem afetar o objetivo de ter, também, um excedente das contas públicas de pelo menos 0,8% do PIB.