A PSP de Castelo Branco deteve um homem no concelho da Covilhã, que se encontrava na posse de 630 quilos de explosivos e arma proibida, anunciou esta quinta-feira aquela força policial.

A Polícia informou, em comunicado, que o Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital de Castelo Branco detetou o material proibido na sequência de mandados de busca emitidos pelo Tribunal da Covilhã.

Durante as diligências foram encontrados 630 quilogramas de explosivo de desmonte, 228 detonadores pirotécnicos, 24 detonadores elétricos, cordão detonante, 20 metros de mecha lenta e um revólver com o número de série rasurado.

“Atendendo à elevada perigosidade do explosivo em questão, aliada ao mau estado de conservação em que se encontrava, foi acionada a Unidade Especial de Polícia, através do seu Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo, que procedeu à destruição do mesmo”, acrescentou a PSP, na mesma nota.

Nas operações foram ainda apreendidos uma pistola de calibre 6,35 milímetros, uma caçadeira de calibre 12 e várias munições.

Segundo a PSP, “o processo segue agora os seus trâmites no Tribunal da Covilhã”.