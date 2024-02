O vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro da mobilidade, Filipe Anacoreta Correia, compromete-se a fazer o que ainda não foi feito na zona central da capital — cumprir as restrições de circulação rodoviária que seguem as exigências ambientais. Para tal, considera, este espaço público terá de ficar reservado apenas aos residentes e também aos carros elétricos e proibido aos restantes veículos, “como uma forma de diferenciar e encorajar a circulação de carros não-poluentes”.

Em entrevista ao Público, o autarca lembra que esta “proibição do tráfego de atravessamento já está em vigor”, mas que “as pessoas desrespeitam, porque não é vigiado”. “Não posso deixar de achar surpreendente que nós, na cidade de Lisboa, perdemos os últimos dez anos nesta discussão, porque apresentámos medidas que parecem bem nos jornais, mas não tomamos nenhuma medida consistente para permitir que elas entrem em vigor”, acusa.

O número dois de Carlos Moedas, eleito pelo CDS-PP na coligação Novos Tempos, garante que “reduzir substancialmente o tráfego automóvel” é necessário para diminuir “a poluição e a deterioração da qualidade de vida”. E assegura que não está em causa uma preparação da zona histórica “para inglês ver” nem para ser “transformada num parque de diversões para turistas”. Para Anacoreta Correia, deve continuar a ser possível aceder a esses territórios, “seja porque lá se trabalha, seja porque se quer viver o território que se queira”.

Para cumprir os objetivos apontados, a Zona de Emissões Reduzidas será alargada dos seus atuais limites, do Marquês de Pombal e da Baixa, para incluir a “zona ribeirinha histórica”. O vice-presidente da autarquia da capital assinala ainda os fenómenos meteorológicos como principais causas para dos problemas de trânsito da cidade e garante que esses momentos são fixados como “constantes”, quando “não são”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionado sobre quando serão implementadas as novas (ou renovadas) medidas, o autarca refere que devem ser repensados “alguns dos sentidos dos arruamentos na Baixa-Chiado”e diz que as medidas “têm que ser calendarizadas, mas também têm que ser vigiadas” e atira ao executivo anterior: “Não basta proclamar para apresentar os anéis.”