Sérgio e uma equipa justiceira que não fez esquecer a Justiça (a crónica do FC Porto-Rio Ave)

O lado mais romântico do futebol, aquele que nos permite dizer que o jogo é a coisa mais importante das menos importantes da vida, leva-nos muitas vezes a pensar que não faz sentido envolver a dimensão desportiva dos clubes no panorama institucional, financeiro ou até judicial desses mesmos clubes. A última semana do FC Porto, não deixa ter qualquer ponta de romantismo.

No meio de uma antecâmara eleitoral muito conturbada, com a apresentação da candidatura de André Villas-Boas e a apresentação da recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa agendada para este domingo, o líder dos Super Dragões foi detido nos últimos dias (em conjunto com outras 11 pessoas) sob suspeita de coação agravada, crimes de ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, instigação pública à prática de crime e ainda atentado à liberdade de informação. A base? A Assembleia-Geral que acabou interrompida no final de novembro.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Rio Ave, 0-0 20.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: António Nobre (AF Leiria) FC Porto: Diogo Costa, João Mário (Gonçalo Borges, 86′), Pepe, Fábio Cardoso, Wendell, Alan Varela, Nico González (Iván Jaime, 74′), Francisco Conceição (Danny Namaso, 90′), Pepê, Galeno (Toni Martínez, 74′), Evanilson Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Stephen Eustáquio, André Franco, Romário Baró, Otávio Treinador: Sérgio Conceição Rio Ave: Jhonatan, Josué, Aderllan Santos, Miguel Nóbrega (Patrick William, 59′), Costinha, João Teixeira (Úmaro Embaló, 73′), Mateo Tanlongo (Vítor Gomes, 79′), Joca (Marios Vrousai, 45′), Fábio Ronaldo (Abdul-Aziz Yakubu, 45′), João Graça, Emmanuel Boateng Suplentes não utilizados: Cezary Miszta, Leonardo Ruiz, Hélder Sá, Zé Manuel Treinador: Luís Freire Golos: nada a registar Ação disciplinar: cartão amarelo a Evanilson (5′), a João Mário (20′), a Miguel Nóbrega (36′), a Mateo Tanlongo (64′), a Galeno (68′), a Jhonatan (77′), a Emmanuel Boateng (84′ e 90+2′); cartão vermelho por acumulação a Emmanuel Boateng (90+2′)

Os detidos permanecem sem medidas de coação, o vice-presidente Adelino Caldeira foi considerado suspeito de ter orquestrado as tais manobras de coação e o FC Porto mostrou-se disponível para colaborar com as autoridades. Pelo meio, os dragões fecharam o mercado de inverno com a contratação de Otávio, central que estava no Famalicão e que custou 12 milhões de euros, e Sérgio Conceição tem sido associado a uma saída no final da temporada — e até à sucessão de Xavi no Barcelona. Mas o treinador, na antevisão da receção deste sábado ao Rio Ave, procurava manter o romantismo.

“Isto é uma questão da Justiça e todos nós confiamos na Justiça, em saber o que as pessoas fizeram ou não. O apoio vem de dentro, é intrínseco aos portistas. Acho que temos de olhar para o coletivo da massa adepta do FC Porto, são fantásticos no apoio. O líder de uma das claques poderá não estar no jogo, queríamos que estivessem todos os que amam o FC Porto, para puxarem da melhor forma pela equipa, e cabe à equipa ter o comportamento de que os sócios e adeptos gostam para que a equipa também puxe pelos adeptos. É normal e tenho a certeza de que é isso que vai acontecer”, atirou Conceição, que já tinha Otávio na convocatória mas contra os vilacondenses mantinha o onze inicial que tem sido habitual, com a titularidade de Nico González e Francisco Conceição e com Stephen Eustáquio e André Franco no banco.

????????Pepe chega aos 250 jogos na Liga Portuguesa. Estreou-se em 2002 pelo Marítimo, no empate (0-0) nos Barreiros frente ao Boavista. Nessa temporada, fez apenas os últimos quatro jogos e somou 3 vitórias e 1 empate. pic.twitter.com/xaapIETWRp — Playmaker (@playmaker_PT) February 3, 2024

O FC Porto começou o jogo com o pé no acelerador, com Evanilson a testar desde logo os reflexos de Jhonatan com um remate em jeito que o guarda-redes encaixou (2′). No instante seguinte, o mesmo Evanilson caiu na área do Rio Ave e António Nobre assinalou grande penalidade Miguel Nóbrega: depois de analisar as imagens do VAR, porém, reverteu a decisão (3′). A pressão dos dragões manteve-se e, à passagem dos 10 minutos, Galeno colocou mesmo a bola no fundo da baliza numa recarga a um cabeceamento inicial de Nico, mas a jogada foi invalidada por fora de jogo do avançado (10′).

O Rio Ave procurou responder e até ficou perto do golo, com João Teixeira a rematar cruzado na área e a bola a passar muito perto da baliza de Diogo Costa (14′), mas o lance seria mesmo um autêntico oásis no deserto. O FC Porto dominava por completo o jogo, empurrando o adversário para os últimos 30 metros e explorando os espaços que iam existindo, e Evanilson voltou a ter uma boa oportunidade com um pontapé que desviou em Aderllan e saiu ao lado (19′).

???????? 25' | Porto 0-0 Rio Ave Francisco Conceição já criou 2 finalizações, ambas com 0,13 xG#LigaPortugal #FCPRAFC pic.twitter.com/6R621lkcds — GoalPoint (@_Goalpoint) February 3, 2024

Francisco Conceição era claramente o elemento em evidência nos dragões, desequilibrando no corredor direito e criando várias oportunidades com recurso a lances individuais, sendo que também obrigou Jhonatan a uma defesa apertada com um remate forte já depois da meia-hora (33′). Evanilson colocou a bola no fundo da baliza já perto do intervalo, em resposta a um cruzamento de Wendell, mas o lance também foi anulado por fora de jogo do lateral brasileiro (40′).

No fim da primeira parte, apesar de ter o controlo absoluto do jogo e de estar totalmente inserido no meio-campo adversário, o FC Porto estava ainda empatado com o Rio Ave. A equipa de Luís Freire apresentava-se muito competente defensivamente, com um posicionamento quase perfeito que não permitia grandes espaços aos dragões, anulava a profundidade e obrigava a lateralizações pouco frutíferas.

???????? INTERVALO | Porto 0 – 0 Rio Ave ???? Só deu Porto na 1ª parte, mas sem golo

???? VAR, com muito trabalho, já invalidou 2 golos por fora-de-jogo e uma grande penalidade por simulação, tudo lances do FCP#FCPRAFC #LigaPortugal pic.twitter.com/mKegfPS506 — GoalPoint (@_Goalpoint) February 3, 2024

