A 66.ª edição dos prémios Grammy 2024 aconteceu na noite de domingo, dia 4 de fevereiro, em Los Angeles. Taylor Swift, Miley Cyrus e Billie Eilish foram as grandes vencedoras da gala que premeia as melhores composições e os melhores artistas do ano.

Apesar de terem pisado o palco dos Grammys mais do que uma vez, foi na red carpet que, tanto as três cantoras como os restantes artistas, brilharam com os looks eleitos para esta noite dedicada aos prémios da indústria musical. E arrojaram, claro, já que esta é habitualmente uma das passadeiras da temporada de galardões onde a extravagância impera.

Em Swift, o destaque foi para o vestido Schiaparelli, que a cantora conjugou com longas luvas pretas e joalharia Lorraine Schwartz. Miley Cyrus ousou em Gucci, Dua Lipa brilhou com Courreges, Olivia Rodrigo entrou no universo vintage da Versage, e Sofia Richie Grainge confiou no clássico preto Saint Laurent.

