Uma professora da Escola Básica Cidade de Castelo Branco, em Castelo Branco, foi gravada a gritar, insultar e a fazer ameaças a uma criança, diante de toda a turma, durante uma aula do 1.º ano, onde os alunos têm idades entre os 6 e os 7 anos.

O áudio, partilhado pela TVI, terá sido, alegadamente, gravado por um dos alunos. De acordo com a CNN, a professora está agora acusada de maus-tratos psicológicos à turma em questão e é alvo de um processo de averiguações aberto pelo Agrupamento de Escolas Nuno Álvares.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É calona. Ela é má, má, má. Agora, se fosses minha filha levavas dois bofetes aí nessa cara, bem dados”, pode ouvir-se no áudio, que continua com ameaças: “Não te dou nem uma mica. Não te dou nada. E daqui não sai, não sai. Nem que eu tenha de agarrar naquela vassoura e te dar com ela. Andas a brincar comigo?”

À TVI, os pais revelaram que os filhos já se haviam queixado do comportamento da professora e que, por vezes, evitavam pedir-lhe para saírem da sala de aula para irem à casa de banho por terem medo que a docente gritasse ou os agredisse fisicamente. A professora está de baixa médica e os pais exigem o seu afastamento.

O Observador tentou entrar em contacto com o diretor do Agrupamento de Escolas Nuno Álvares, António Joaquim Duarte de Carvalho, mas não obteve qualquer resposta até ao momento. Mas ao Notícias ao Minuto, o responsável revelou que “foram tomadas todas as medidas legalmente previstas, pelo que o processo decorre os seus respetivos trâmites, tendo natureza secreta até à sua conclusão”.

“Os pais/encarregados de educação têm sido informados de todas as medidas tomadas no sentido de garantir a segurança e bem-estar dos alunos, assim como o desenvolvimento das atividades letivas e não letivas já programadas”.